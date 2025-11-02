Жена Влада Соколовского ответила на слухи об анорексии: вот что с ней происходит

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга Влада Соколовского Ангелина публично ответила на многочисленные обсуждения своей худобы. Девушка категорично опровергла предположения подписчиков о наличии у неё расстройств пищевого поведения.

Фото: instagram by личный аккаунт Влада Соколовского в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Влад Соколовский и Ангелина Суркова

В своём обращении она подробно объяснила текущее физическое состояние. По её словам, нынешняя форма связана с активными тренировками и изменением состава тела.

"У меня нет анорексии, успокойтесь. Я сейчас в лёгкости, и моё тело это транслирует. Оно скинуло всё лишнее, мне так хорошо сейчас. Я постепенно набираю мышечную массу", — заявила Ангелина.

Эти слова прозвучали после резкой критики со стороны Риты Дакоты, которая обвинила девушку в изменении внешности ради мужа. Несмотря на публичную полемику, сами супруги Соколовские утверждают, что продолжают работать над отношениями и сохраняют единство семьи.