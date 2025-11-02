Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без выгоды, но с миссией: доноры России становятся частью новой культуры и превращают помощь в привычку
Новая эра чистоты: как шампуни без сульфатов и силиконов делают волосы не только красивыми, но и здоровыми
Хватит мыть гору посуды: макароны в одной сковороде — гениальный рецепт для ленивых хозяек
Проблемы Чёрного моря: Юрий Лоза бьёт тревогу — узнайте, в чём опасность
Черная ножка под микроскопом: почему появляется черная ножка и как её остановить
Главный лайфхак марафонцев: как один тест экономит месяцы бесполезных тренировок
Сила без ярости, спокойствие без страха: алабай меняет представление о преданности и власти
17% шансов на жизнь: как орехи спасают от сердечных заболеваний
Ошибка, из-за которой дезодорант не спасает даже на час: одно простое правило меняет всё

Жена Влада Соколовского ответила на слухи об анорексии: вот что с ней происходит

0:58
Шоу-бизнес

Супруга Влада Соколовского Ангелина публично ответила на многочисленные обсуждения своей худобы. Девушка категорично опровергла предположения подписчиков о наличии у неё расстройств пищевого поведения.

Влад Соколовский и Ангелина Суркова
Фото: instagram by личный аккаунт Влада Соколовского в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Влад Соколовский и Ангелина Суркова

В своём обращении она подробно объяснила текущее физическое состояние. По её словам, нынешняя форма связана с активными тренировками и изменением состава тела.

"У меня нет анорексии, успокойтесь. Я сейчас в лёгкости, и моё тело это транслирует. Оно скинуло всё лишнее, мне так хорошо сейчас. Я постепенно набираю мышечную массу", — заявила Ангелина.

Эти слова прозвучали после резкой критики со стороны Риты Дакоты, которая обвинила девушку в изменении внешности ради мужа. Несмотря на публичную полемику, сами супруги Соколовские утверждают, что продолжают работать над отношениями и сохраняют единство семьи.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Шоу-бизнес
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Питомец молча кричит о помощи: сигналы кошки, которые хозяева списывают на характер
Домашние животные
Питомец молча кричит о помощи: сигналы кошки, которые хозяева списывают на характер
Популярное
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль

Межзвездный объект 3I/ATLAS, недавно вошедший в Солнечную систему, неожиданно изменил траекторию движения. Астрофизик Ави Леб предполагает необычное происхождение небесного тела, возможно, даже искусственное.

Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Россия перекрыла кран: что означает аннулирование энергетического соглашения с Финляндией
Зрители в гневе: как Пьеха и Понаровская запятнали победу Поющих гитар в финале ВИА Суперстар
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
Авто, которые почти не теряют в цене: редкий список моделей, сохраняющих стоимость годами
Трамп идёт ва-банк: Нигерии грозит расплата за молчаливое насилие
Правильная квашеная капуста: вот что нужно добавить в рассол, чтобы она не перекисла – секрет бабушки
Правильная квашеная капуста: вот что нужно добавить в рассол, чтобы она не перекисла – секрет бабушки
Последние материалы
Проблемы Чёрного моря: Юрий Лоза бьёт тревогу — узнайте, в чём опасность
Главный лайфхак марафонцев: как один тест экономит месяцы бесполезных тренировок
Черная ножка под микроскопом: почему появляется черная ножка и как её остановить
Сила без ярости, спокойствие без страха: алабай меняет представление о преданности и власти
17% шансов на жизнь: как орехи спасают от сердечных заболеваний
Ошибка, из-за которой дезодорант не спасает даже на час: одно простое правило меняет всё
Высота 1228 м и феномен белой мглы: самая высокогорная хижина в Швеции открывает секреты Арктики
Автомобильный рынок на пороге шторма: декабрь станет моментом истины для покупателей
Проблемы с суставами у собаки начинаются с лап: главная ошибка в уходе, которую все игнорируют
Россия оставила серу себе — как одно постановление влияет на продовольственную безопасность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.