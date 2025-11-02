Дибров бросил камень, но бывшая жена ответила с африканской иронией: вот что она написала

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
После громкого высказывания Дмитрия Диброва его бывшая жена Полина решила не вступать в прямую полемику — она ответила по-своему, с лёгкой иронией. Вместе с детьми она отправилась в путешествие по Африке и выложила в Telegram фотографию, которая мгновенно стала вирусной.

Дмитрий Дибров
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дмитрий Дибров

Телеведущий ранее высказался о нынешнем возлюбленном Полины, предпринимателе Романе Товстике. Он язвительно отметил, что даже самый богатый мужчина, как бы ни старался, останется в его тени.

"Ты можешь наставить рога, разорить гнездо, ты можешь облысеть, как фасоль. Но будут показывать при этом Диброва! Говорить о тебе, а показывать меня!" — высказывался Дибров.

На фоне этих слов Полина опубликовала снимок с лысеющим африканцем по имени Макс и добавила шутливую надпись.

"Утро началось с сафари. Как думаете, сколько у Макса детей? Ммм, моя любимая причёска!" — иронично подметила Диброва.

Эта фраза мгновенно стала мемом, а пользователи отметили, что Полина выбрала достойный способ ответить на публичные выпады — без грубости и обид.

Африканское путешествие

По кадрам в соцсетях видно, что Полина проводит отпуск активно: сафари, прогулки по саванне, встречи с местными жителями. Она не скрывает, что для детей это первая такая поездка — с ночёвками под звёздами, наблюдением за жирафами и слонами.

Многие подписчики отметили, что отпуск в Африке — смелый выбор, особенно для семьи с детьми. Однако Полина выглядела уверенно и с удовольствием делилась впечатлениями.

Как юмор помогает пережить конфликты

Реакция Дибровой стала примером того, как можно справляться с негативом без скандалов. Вместо ответных заявлений и споров она выбрала самоиронию и лёгкость. Психологи нередко советуют подобный подход: юмор снижает уровень стресса и показывает внутреннюю устойчивость человека.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
