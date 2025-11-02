Елена Проклова ответила на слухи о свадьбе с экс-супругом: всё не так, как кажется

Елена Проклова официально опровергла информацию о готовящейся свадьбе со своим бывшим супругом.

Фото: commons.wikimedia.org by Oprf.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Елена Проклова

В комментарии для kp.ru 72-летняя актриса подтвердила, что вопрос восстановления брака пока остаётся открытым.

По словам Прокловой, пара продолжает обдумывать возможность повторного официального оформления отношений. Актриса отметила, что новость об их якобы предстоящей свадьбе распространилась раньше, чем было принято какое-либо решение.

"Пока окончательного решения нет. Мы с Андреем ещё раздумываем… А новость уже разошлась по Интернету", — пояснила артистка.

Проклова подчеркнула, что для неё важнее внутренние отношения, а не штамп в паспорте. При этом она не исключила практической пользы официального брака в решении бытовых вопросов.

Актриса находится на гастролях и отказалась от дополнительных комментариев по этой теме.