Слава высказалась о финале отношений с Данилицким: карма и болезненное расставание

Шоу-бизнес

Певица Слава (Анастасия Сланевская) сделала откровенное признание о двадцатилетних отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким. В эфире программы "Судьба человека" на канале "Россия 1" артистка рассказала о начале романа с женатым мужчиной.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слава

Исполнительница призналась, что изначально руководствовалась материальными интересами. По её словам, после рождения дочери она остро нуждалась в финансовой поддержке и стабильности.

"Тогда мне было всё равно, женат он или нет. Можете выставить меня полной сволочью. Мне нужна была просто финансовая поддержка сильного человека", — заявила Слава в беседе с Борисом Корчевниковым.

Сейчас певица называет расставание кармическим воздаянием за разрушенную семью. Она также раскрыла, что проходит курс психотерапии, чтобы справиться с последствиями болезненного разрыва, который сильно повлиял на её эмоциональное состояние.