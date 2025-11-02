Слава высказалась о финале отношений с Данилицким: карма и болезненное расставание

Певица Слава (Анастасия Сланевская) сделала откровенное признание о двадцатилетних отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким. В эфире программы "Судьба человека" на канале "Россия 1" артистка рассказала о начале романа с женатым мужчиной.
Исполнительница призналась, что изначально руководствовалась материальными интересами. По её словам, после рождения дочери она остро нуждалась в финансовой поддержке и стабильности.
"Тогда мне было всё равно, женат он или нет. Можете выставить меня полной сволочью. Мне нужна была просто финансовая поддержка сильного человека", — заявила Слава в беседе с Борисом Корчевниковым.
Сейчас певица называет расставание кармическим воздаянием за разрушенную семью. Она также раскрыла, что проходит курс психотерапии, чтобы справиться с последствиями болезненного разрыва, который сильно повлиял на её эмоциональное состояние.
