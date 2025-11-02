Мама Тимати рассказала о съёмках внучки Алисы в кино: почему ей потребовался психолог

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Симона Юнусова раскрыла эмоциональные трудности работы на съёмочной площадке с внучкой Алисой. В своём обращении к поклонникам мама Тимати подробно описала психологическую нагрузку, которую испытывает во время съёмок.

Она подчеркнула особую важность режиссёрской поддержки для артистов, назвав их людьми с подвижной психикой. По словам Юнусовой, творческим личностям постоянно необходимо одобрение и психологическая подпитка.

"Что касается Алисы, то она в любую свободную минуту подбегала ко мне за "подзарядкой" и это не про слова, я человек довольно скупой на похвалу, ей необходимо было поддержать меня за руку, обнять, просто посидеть рядом", — пояснила Юнусова.

К концу съёмочного дня женщина ощущает полное истощение, поскольку отдаёт всю энергию внучке. Это заставило её задуматься о необходимости психологической разгрузки для всех участников творческого процесса через работу со специалистами.

Сама Алиса поделилась своими амбициями после съёмок в сериале и объяснила, почему её обижает публичный ярлык "дочь Тимати".

