Основатель Землян Киселёв усомнился в честности отбора Шамана на Интервидение: в чём причина

Основатель группы "Земляне" Владимир Киселёв подверг резкой критике участие певца Шамана (Ярослав Дронов) в конкурсе "Интервидение".

На красной дорожке премии "Золотой граммофон" музыкант высказал сомнения в легитимности отбора артиста на международный конкурс.

По словам Киселёва, певец пытался использовать патриотическую риторику для продвижения на состязание. Однако этот подход не принёс ожидаемого результата в конкурсе с мировыми исполнителями.

"Вообще не понятно, кто его туда выбрал. Не было никакого выбора. И с криком, гаканьем, оседлав лошадь, он помчался на этот конкурс… А оказалось, весьма достойный конкурс с мировыми артистами", — заявил Киселёв.

Как пишет Telegram-канал "Светский хроник", музыкант также затронул тему творческой продуктивности других известных продюсеров. Он отметил отсутствие новых значимых работ у некоторых коллег по индустрии, не называя конкретных имён. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
