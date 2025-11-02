Наследники Майкла Джексона на грани разорения: кто угрожает состоянию певца

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Семья покойного Майкла Джексона оказалась в тяжёлом финансовом положении. Многолетние судебные процессы с распорядителями имущества артиста грозят полным истощением его состояния.

Майкл Джексон
Фото: commons.wikimedia.org by INTX: The Internet & Television Expo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Майкл Джексон

Ситуацию усугубляют возобновившиеся обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые против певца. Недавнее судебное заседание показало, что родственникам музыканта придётся выплатить огромные компенсации предполагаемым жертвам.

"Родные артиста в панике. Его дочь Пэрис утверждает, что на фоне происходящего адвокаты и распорядители высасывают последнее из поместья Майкла", — сообщает инсайдер RadarOnline.

По последним данным, состояние Джексона оценивается в 788 миллионов долларов. Пэрис Джексон подала официальное ходатайство о приостановке всех платежей до окончательного решения суда по распределению активов поместья.

