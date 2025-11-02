От иллюзий к правде: как алкоголь обманывал Джессику Симпсон и как она победила зависимость

Джессика Симпсон опубликовала откровенное заявление в связи с восьмой годовщиной трезвого образа жизни. Певица подробно рассказала о том, как алкогольная зависимость влияла на её карьеру и личность.

Фото: commons.wikimedia.org by LawrenceFung, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Джессика Симпсон

Особое внимание Симпсон уделила периоду 2016 года, когда она работала над новой музыкой. Именно тогда употребление спиртного стало особенно интенсивным и начало негативно сказываться на творческом процессе.

"Алкоголь лгал мне и говорил: "Ты смелее, потому что можешь сказать это, когда я на твоей стороне"", — призналась артистка в своём обращении.

По её словам, трезвость позволила восстановить связь с собственными мечтами и интуицией.

Британский актёр Энтони Хопкинс также рассказал о борьбе с алкоголизмом. Он вспомнил момент, когда осознал необходимость профессиональной помощи.