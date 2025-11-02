Джессика Симпсон опубликовала откровенное заявление в связи с восьмой годовщиной трезвого образа жизни. Певица подробно рассказала о том, как алкогольная зависимость влияла на её карьеру и личность.
Особое внимание Симпсон уделила периоду 2016 года, когда она работала над новой музыкой. Именно тогда употребление спиртного стало особенно интенсивным и начало негативно сказываться на творческом процессе.
"Алкоголь лгал мне и говорил: "Ты смелее, потому что можешь сказать это, когда я на твоей стороне"", — призналась артистка в своём обращении.
По её словам, трезвость позволила восстановить связь с собственными мечтами и интуицией.
Британский актёр Энтони Хопкинс также рассказал о борьбе с алкоголизмом. Он вспомнил момент, когда осознал необходимость профессиональной помощи.
Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.