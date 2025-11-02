Разлад на Золотом граммофоне: Чумаков публично осадил Ковальчук – что произошло

На красной дорожке премии "Золотой граммофон" Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук устроили публичный спор о семейных обязанностях.
Как сообщает Telegram-канал "Звездач", разногласия возникли при обсуждении вопроса о выборе гардероба.
Ковальчук заявила, что самостоятельно занимается подбором одежды для мужа. Чумаков немедленно оспорил это утверждение, уточнив распределение бытовых ролей в их семье.
"Что значит покупаешь мне одежду? Это не совсем так. Ты просто чаще бываешь в магазинах, потому что ты девушка. Увидела красивую рубашку и купила. Такое бывает, но это не значит, что ты покупаешь мне всю одежду. Моя главная задача — купить пакеты", — пояснил певец.
Чумаков также признался, что пока не определился с подарком для супруги на предстоящий день рождения.
Этот эпизод стал ещё одним публичным проявлением откровенного стиля общения пары, которая ранее уже оказывалась в центре внимания.
