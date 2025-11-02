Разлад на Золотом граммофоне: Чумаков публично осадил Ковальчук – что произошло

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

На красной дорожке премии "Золотой граммофон" Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук устроили публичный спор о семейных обязанностях.

Алексей Чумаков
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алексей Чумаков

Как сообщает Telegram-канал "Звездач", разногласия возникли при обсуждении вопроса о выборе гардероба.

Ковальчук заявила, что самостоятельно занимается подбором одежды для мужа. Чумаков немедленно оспорил это утверждение, уточнив распределение бытовых ролей в их семье.

"Что значит покупаешь мне одежду? Это не совсем так. Ты просто чаще бываешь в магазинах, потому что ты девушка. Увидела красивую рубашку и купила. Такое бывает, но это не значит, что ты покупаешь мне всю одежду. Моя главная задача — купить пакеты", — пояснил певец.

Чумаков также признался, что пока не определился с подарком для супруги на предстоящий день рождения.

Этот эпизод стал ещё одним публичным проявлением откровенного стиля общения пары, которая ранее уже оказывалась в центре внимания.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
