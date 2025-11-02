Дьявольский Шаман: юная фанатка удивила певца сюрпризом с Мизулиной — такого он не ожидал

Ярослав Дронов, выступающий под сценическим псевдонимом Шаман, получил трогательный подарок от маленькой поклонницы. Девочка преподнесла артисту портрет, на котором были изображены он сам и глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина. На рисунке Екатерина Мизулина была изображена с голубыми волосами, а сам Шаман — с рожками, что придавало изображению игривую атмосферу.
"Это вам, дядя Шаман. Это вы, а это — тётя Екатерина", — сказала юная поклонница.
Ярослав с радостью принял подарок и, встав на одно колено, чтобы быть на одном уровне с девочкой, показал ей на нарисованного себя и уточнил, он ли это. Девочка подтвердила, что это так. Шаман также показал рисунок на видео, чтобы остальные поклонники тоже смогли оценить детское творчество.
"Вот так! Дядя Шаман", — произнёс певец, демонстрируя портрет.
Это трогательное и добродушное событие было моментом, когда артист смог пообщаться с юной поклонницей, проявив заботу и внимание. Видео с этим моментом стало популярным в социальных сетях, и поклонники Шамана активно обсуждают эту милую встречу.
Восприятие искусства и творчества Шамана оказывается многогранным, и такой необычный подарок от поклонницы только подтверждает связь между артистом и его аудиторией, что делает такие моменты особенно ценными и важными для обеих сторон.
