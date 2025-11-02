Гарик Харламов выпустит книгу: комик анонсировал свой литературный дебют

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Известный комик Гарик Харламов приступил к созданию собственной книги. Произведение под провокационным названием "Как я стал бульдогом?" уже обрело первые семь глав.

Гарик Харламов
Фото: VK Видео by Шоу "Кстати", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гарик Харламов

На шоу "Кстати" юморист признался, что сознательно отказался от помощи профессиональных писателей. Он намерен самостоятельно пройти весь творческий путь, несмотря на возможные сложности.

"Я сам лично, как смогу написать книгу, так и напишу. С ошибками", — заявил Харламов в ответ на вопрос Азамата Мусагалиева.

Любопытно, что в предисловии автор уже предупредил читателей о своём неумении писать книги. Коллега Зоя Яровицина провела параллель с аналогичным признанием Юрия Никулина, но Харламов сообщил, что не знал об этом факте.

Ранее стало известно, каким ещё бизнесом решил заняться юморист помимо работы на ТНТ и продажи хот-догов.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
