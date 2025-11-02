Задорожная вернулась в Россию с дочерью: почему переезд вызвал споры

Актриса и певица Настя Задорожная завершила переезд из США в Россию вместе с мужем и маленькой дочерью. 39-летняя звезда поделилась подробностями сложного путешествия в социальных сетях.

Семья преодолела три перелёта общей продолжительностью 22 часа. Задорожная опубликовала трогательные кадры с дочерью Александрой во время пути — девочка спала на руках у матери и с интересом наблюдала за полётом.

"Мы наконец решились на это! Три самолёта! 22 часа в пути! Саша и я нехило стрессанули, но всё это ради очень важного открытия для дочки! Здравствуй, дом!" — написала актриса в своём сообщении.

Некоторые подписчики усомнились в своевременности переезда, на что Задорожная ответила иронично. В Москве семью встретили родственники, которые с радостью приняли малышку.

Не первый раз решения актрисы вызывают споры в Сети — не так давно она показала, как учит дочь самостоятельному плаванию.