Меньше, чем ожидали: Лолита Милявская шокировала размером своей пенсии

1:30
Шоу-бизнес

Известная российская певица Лолита Милявская поделилась подробностями о своей пенсии. Артистка рассказала, что размер её пенсионных выплат составляет почти 28 тысяч рублей, включая надбавку для жителей Москвы. Лолита признала, что её пенсии недостаточно для комфортной жизни и она вынуждена продолжать работать, чтобы обеспечивать свою семью.

Лолита
Фото: commons.wikimedia.org by Sefer azeri, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лолита

Она отметила, что работает значительно меньше, чем в свои молодые годы, но, несмотря на это, не чувствует ограничений в жизни.

"Работаю, конечно, меньше, чем в 30, но пока я работаю, моя семья не ограничена ни в еде, ни в их потребностях", — передаёт слова певицы Telegram-канал "Звездач".

Лолита также подчеркнула, что её пенсия не оправдывает её налоговых выплат, что особенно важно для человека, который всю свою жизнь занимался творческой деятельностью и имеет высокий доход.

Для артистки работа стала не только источником дохода, но и способом сохранить независимость и обеспечить комфорт для её близких.

"Пенсия не соответствует тем налогам, которые я платила и плачу. Я хорошо зарабатывающий пенсионер и ни в чём себя пока не ограничиваю", — добавила она.

Певица отметила, что любит свою работу и не может представить себя на пенсии. Она полна сил и оптимизма и продолжает радовать поклонников своим творчеством.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
