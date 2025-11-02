Ёлка изменила текст хита Прованс: почему артистка исключила упоминание об Украине

Певица Ёлка (Елизавета Иванцив) модифицировала текст песни "Прованс" во время выступления на церемонии "Золотой граммофон" в Москве. Вместо строчки о киевском аэропорте Борисполь она исполнила изменённую версию без географической привязки.

Фото: commons.wikimedia.org by MalinaMusic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Елка

Артистка, родившаяся в Ужгороде и переехавшая в Москву в 2004 году, ранее не выражала чёткой позиции относительно специальной операции. Её карьера успешно развивалась в России после переезда и подписания контракта с Владом Валовым.

В последнее время в украинских СМИ распространилось видео, где Ёлка упоминает о 22 годах жизни на Украине и желает "мудрости и мира".

"Я волнуюсь об этом ежедневно, у меня болит сердце. У меня там мамочка, у меня там столько друзей", — приводятся слова артистки.

Ни сама исполнительница, ни её представители не комментировали этот ролик и изменение текста песни.

