Ёлка изменила текст хита Прованс: почему артистка исключила упоминание об Украине

1:12
Шоу-бизнес

Певица Ёлка (Елизавета Иванцив) модифицировала текст песни "Прованс" во время выступления на церемонии "Золотой граммофон" в Москве. Вместо строчки о киевском аэропорте Борисполь она исполнила изменённую версию без географической привязки.

Елка
Фото: commons.wikimedia.org by MalinaMusic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Елка

Артистка, родившаяся в Ужгороде и переехавшая в Москву в 2004 году, ранее не выражала чёткой позиции относительно специальной операции. Её карьера успешно развивалась в России после переезда и подписания контракта с Владом Валовым.

В последнее время в украинских СМИ распространилось видео, где Ёлка упоминает о 22 годах жизни на Украине и желает "мудрости и мира".

"Я волнуюсь об этом ежедневно, у меня болит сердце. У меня там мамочка, у меня там столько друзей", — приводятся слова артистки.

Ни сама исполнительница, ни её представители не комментировали этот ролик и изменение текста песни.

Ранее музыкальный продюсер и критик Евгений Бабичев рассказывал, как певица Ёлка сможет вернуть былую популярность в России.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
