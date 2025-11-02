30 лет молчания: Пелагея призналась в любви к Сергею Лазареву — он ответил всего одной фразой

Певица Пелагея долгое время скрывала свои чувства к Сергею Лазареву, но наконец решилась раскрыть эту тайну спустя 30 лет. Она призналась, что была влюблена в него, когда они только начинали свою карьеру.

Фото: commons.wikimedia.org by Skrivuts, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пелагея

Их первый совместный опыт на телевидении случился в программе "Утренняя звезда", где оба артиста только начинали набирать популярность. Сергей Лазарев вспоминает, как он стал частью группы "Непоседы".

"Я сразу захотел оказаться в "Непоседах". После этого два года выходил на сцену и выносил подарки, а затем дорос до солиста", — рассказал Лазарев.

Пелагея в это время тоже делала первые шаги в музыкальной карьере и мечтала не только о сцене, но и о более близком общении с Лазаревым.

И вот спустя годы, на юбилее Игоря Николаева в эфире программы "Сегодня вечером", Пелагея решила раскрыть свою тайну. Это признание удивило всех, в том числе Сергея Лазарева, который не знал о чувствах коллеги.

"Я была страшно влюблена в Сергея Лазарева", — немного смутившись, сказала Пелагея.

Лазарев признался, что эти слова стали для него открытием.

"Только что узнал об этом", — ответил он.

Однако, несмотря на романтические чувства Пелагеи в прошлом, их отношения остались исключительно дружескими. На протяжении многих лет они поддерживали тёплое общение и уважение друг к другу, работая вместе и оставаясь хорошими друзьями. Это признание только укрепило их дружбу и стало интересной страницей в их отношениях.