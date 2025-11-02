Пугачёва сохранила свой Rolls-Royce после отъезда: почему автомобиль остаётся в собственности

Алла Пугачёва продолжает оставаться законной владелицей своего Rolls-Royce Phantom, несмотря на длительное отсутствие в России. Согласно данным регистрационных документов, автомобиль 2006 года выпуска числится за певицей почти 19 лет.

Фото: Instagram by личный аккаунт Максима Галкина в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алла Пугачёва и Максим Галкин

Как сообщает РИА Новости, на транспортное средство не наложено каких-либо ограничений. Страховой полис ОСАГО действовал на автомобиль как минимум до января 2023 года.

"Этот Rolls-Royce давно стал частью имиджа артистки. Его последнее появление в Москве было зафиксировано во время прощания с Юдашкиным в мае 2023 года", — отмечает источник, знакомый с ситуацией.

По информации сервиса "Авто.ру", аналогичные автомобили сегодня оцениваются в 22-40 миллионов рублей.

Недавно появились сообщения о том, что Пугачёва и её супруг, юморист Максим Галкин* анонимно приобрели недвижимость в Болгарии, сменив Кипр из-за чрезмерного внимания папарацци.

* Максим Галкин признан в России иностранным агентом по решению Минюста