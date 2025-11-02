Зрители в гневе: как Пьеха и Понаровская запятнали победу Поющих гитар в финале ВИА Суперстар

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

На фоне победы ансамбля "Поющие гитары" в финале шоу "ВИА Суперстар!" разгорелся скандал, в котором поклонники обвинили членов жюри в предвзятости. Многие посчитали, что результаты были предрешены заранее, а судейство не могло быть объективным.

Поющие гитары
Фото: commons.wikimedia.org by Вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары», https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Поющие гитары

Особое внимание привлекли два члена жюри — Ирина Понаровская и Стас Пьеха. Понаровская в прошлом была солисткой ансамбля с 1971 по 1976 год, что натолкнуло пользователей Сети на мысль о возможной симпатии к своим бывшим коллегам. В случае со Стасом Пьехой, как утверждают фанаты, не обошлось без личной связи с группой: один из солистов "Поющих гитар" приходится ему двоюродным дедушкой. Вопросы к честности судейства стали особенно актуальными после заявлений пользователей, что именно эти связи могли повлиять на результаты.

"Невооружённым взглядом видна предвзятость! Ничего не изменилось со времён Азизы! Заранее всё решено… Посадить в жюри Пьеху и Понаровскую и пригласить "Поющие гитары". Серьёзно?" — приводит StarHit негодование поклонников.

Многие зрители выразили мнение, что победа "Поющих гитар" не была заслуженной и что другие участники шоу, такие как "Лесоповал" и "Револьверс", были не менее достойны победы. В комментариях появлялись мнения о том, что судьи могли занижать оценки другим участникам, продвигая любимцев.

Это мнение активно обсуждается в социальных сетях, где зрители шоу выразили разочарование по поводу того, как были распределены баллы. Все эти комментарии касаются не только честности, но и того, что для некоторых зрителей такое положение дел лишь подтверждает старую поговорку о том, что "всё решено заранее".

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
