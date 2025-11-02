Разведённый Дибров устроил скандал: журналисты задели запретную тему

Шоу-бизнес

Известный телеведущий Дмитрий Дибров резко пресёк попытку журналистов обсудить его личную жизнь. На одном из публичных мероприятий репортёры поинтересовались его гастрономическими предпочтениями, намекнув на присутствие новой женщины.

Фото: commons.wikimedia.org by Anton Nosik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Дмитрий Дибров

Вопрос о "любовнице" вызвал у Диброва мгновенную и яркую реакцию. Телеведущий вступил в напряжённый диалог с журналистами, отрицая подобные предположения.

"А вы откуда берёте такую информацию? Почему вы говорите, что они у меня есть? Вы врёте? Зачем вы это делаете — вам больше сказать нечего? Только врать? А вы врёте: у меня нет любовниц! Съели? Подождите, я ещё на вас в суд подам", — заявил Дибров, согласно публикации в mk.ru.

Этот инцидент произошёл вскоре после официального развода телеведущего с Полиной Дибровой в сентябре. Их 14-летний брак распался на фоне публичного скандала, связанного с романом Полины с бизнесменом Романом Товстиком.