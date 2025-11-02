Разведённый Дибров устроил скандал: журналисты задели запретную тему

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:05
Шоу-бизнес

Известный телеведущий Дмитрий Дибров резко пресёк попытку журналистов обсудить его личную жизнь. На одном из публичных мероприятий репортёры поинтересовались его гастрономическими предпочтениями, намекнув на присутствие новой женщины.

Дмитрий Дибров
Фото: commons.wikimedia.org by Anton Nosik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Дмитрий Дибров

Вопрос о "любовнице" вызвал у Диброва мгновенную и яркую реакцию. Телеведущий вступил в напряжённый диалог с журналистами, отрицая подобные предположения.

"А вы откуда берёте такую информацию? Почему вы говорите, что они у меня есть? Вы врёте? Зачем вы это делаете — вам больше сказать нечего? Только врать? А вы врёте: у меня нет любовниц! Съели? Подождите, я ещё на вас в суд подам", — заявил Дибров, согласно публикации в mk.ru.

Этот инцидент произошёл вскоре после официального развода телеведущего с Полиной Дибровой в сентябре. Их 14-летний брак распался на фоне публичного скандала, связанного с романом Полины с бизнесменом Романом Товстиком.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
