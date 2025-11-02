Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Португалия ждёт: Николь Кидман ищет спасение от развода в новой жизни

Николь Кидман и Кит Урбан после 18 лет совместной жизни приняли решение о разводе. Инициатором расставания стал музыкант, чьё решение стало неожиданностью для актрисы.

Николь Кидман
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Николь Кидман

Согласно информации инсайдеров, 57-летний Урбан покинул семейный дом ещё в июне, поселившись в собственном особняке в Нэшвилле. Кидман в течение нескольких месяцев пыталась сохранить отношения, прежде чем официально оформить развод в конце сентября.

"Николь была потрясена решением Кита уйти. Ей тяжело осознать, что всё кончено", — сообщил осведомлённый источник изданию RadarOnline.

Теперь актриса, как сообщается, рассматривает возможность переезда в Португалию, где ранее начала оформление вида на жительство. Изначально этот шаг был связан с карьерными перспективами в Европе, но теперь он может стать для неё способом начать жизнь с чистого листа.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Португалия ждёт: Николь Кидман ищет спасение от развода в новой жизни
