Португалия ждёт: Николь Кидман ищет спасение от развода в новой жизни

Шоу-бизнес

Николь Кидман и Кит Урбан после 18 лет совместной жизни приняли решение о разводе. Инициатором расставания стал музыкант, чьё решение стало неожиданностью для актрисы.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Николь Кидман

Согласно информации инсайдеров, 57-летний Урбан покинул семейный дом ещё в июне, поселившись в собственном особняке в Нэшвилле. Кидман в течение нескольких месяцев пыталась сохранить отношения, прежде чем официально оформить развод в конце сентября.

"Николь была потрясена решением Кита уйти. Ей тяжело осознать, что всё кончено", — сообщил осведомлённый источник изданию RadarOnline.

Теперь актриса, как сообщается, рассматривает возможность переезда в Португалию, где ранее начала оформление вида на жительство. Изначально этот шаг был связан с карьерными перспективами в Европе, но теперь он может стать для неё способом начать жизнь с чистого листа.