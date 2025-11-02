Литвинова призналась в самоистязании ради красоты: что она сделала с собой

Известная режиссёр и актриса Рената Литвинова в Telegram-канале прокомментировала вопросы о своей внешности. Она с иронией описала методы, которые позволяют ей поддерживать форму.
58-летняя звезда призналась, что её подход временами напоминает настоящее самоистязание. Она следует комплексной системе для сохранения красоты и тонуса.
"Криосауны, полезная еда без глютена, мяса, молочных продуктов и сахара, лазерные "капельницы", спорт и отсутствие шампанского. Всё не поправишь, но временами бросаешься спасать саму себя", — перечислила детали своего режима Литвинова.
Подписчики её канала не раз обращали внимание на чрезмерную худобу актрисы. Многие из них выражали тревогу за её физическое состояние, высказывая предположения о возможных проблемах со здоровьем.
На подобную критику и обеспокоенность проживающая в Париже Рената Литвинова предпочитает не отвечать.
