Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один плод — два блюда: как превратить тыкву в основное и гарнир одновременно
Когда авто кусается током: почему машина бьёт водителя и как прекратить эти разряды
Метод, который перепрошивает тело: как интервалы заставляют организм работать заново
Десерт появился не ради удовольствия: почему сладкое подают только в конце трапезы
Бессмертные соседи: цветы, которым не нужен уход и внимание — живут, даже если вы про них забыли
Он раввин, она подкастер: как параллельные миры столкнулись в новом сериале Netflix
Карта апокалипсиса: каналы и реки Британии под ударом — осадков много, а воды мало
Забудьте о красках из магазина: природа справляется с сединой не хуже профессионалов
Смертоносный поворот: мир на пороге климатической бомбы

Буду пугать животом: Аврора Киба сделала неожиданное заявление о своей беременности

Шоу-бизнес

Хэллоуин — это время для ярких костюмов, весёлых вечеринок и захватывающих образов. Многие знаменитости, как правило, не упускают возможности продемонстрировать свои костюмы в социальных сетях, и это вызывает восторг у их поклонников. Однако в этом году Аврора Киба решила не участвовать в празднике. Причина, как она сама призналась, кроется в её здоровье.

Два плюшевых медведя
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Два плюшевых медведя

Важный детокс и лёгкая шутка

Необычно для яркой и активной девушки пропустить такой знаковый праздник, но, как оказалось, у Кибы были свои обстоятельства. В своём блоге она призналась, что провела этот Хэллоуин не на вечеринке, а в домашней обстановке, отдыхая и восстанавливая силы.

"Бууу! Этот Halloween я провела дома, болея… Взяла небольшой detox от соцсетей… Надеюсь, скоро вернусь к вам. Но попугать вас напоследок всё-таки решила. А то в следующем году может, такой возможности уже не будет… Ну… Буду пугать животом", — написала Аврора.

Такой откровенный и немного шуточный подход к разным жизненным ситуациям на самом деле только добавляет очарования её образу. Киба, очевидно, решила не терять возможности посмешить своих подписчиков, несмотря на то что сам праздник был пропущен.

Видео с пляжа: намёк на свадьбу

В своём посте Киба также поделилась сгенерированным нейросетью видео, на котором она прогуливается по пляжу. Стильный и интригующий момент наступает, когда её красное одеяние на экране трансформируется в белое. Это явный намёк на её грядущую свадьбу с Григорием Лепсом.

Данное видео — не просто забавное развлечение для поклонников, но и очень умелая реклама её личной жизни. Ведь с момента их публичного появления в прошлом году роман Авроры и Григория стал одной из самых обсуждаемых тем в прессе. Впервые они появились вместе на одном из светских мероприятий летом прошлого года, а уже спустя некоторое время певец официально представил свою избранницу как невесту. Подобные символичные посты только подогревают интерес к их отношениям, привлекая внимание и вызывая у поклонников массу вопросов.

Роман с Григорием Лепсом: как всё начиналось

История их романа изначально привлекла внимание не только поклонников Григория Лепса, но и широкой аудитории, интересующейся жизнью знаменитостей. Аврора Киба, ещё будучи относительно неизвестным блогером, неожиданно оказалась в центре внимания, когда она и Григорий начали выходить в свет. Примечательно, что её появление в обществе артиста стало одним из самых ярких событий того года. Интриги вокруг их отношений только нарастали, что добавило популярности как Авроре, так и Лепсу.

С тех пор поклонники пары с нетерпением ждут новостей о их свадьбе. Видео Авроры с лёгким намёком на её грядущий свадебный наряд только подтверждает слухи о предстоящем торжестве. Что касается самой Кибы, то она всегда отличалась ярким и необычным стилем, и поклонники уверены, что её свадебное платье будет не менее эффектным.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Наука и техника
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Наука и техника
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Кто успел первым, тот уехал: автомобили разбирают онлайн быстрее, чем скидки исчезают
Зимняя проверка авто: простые шаги спасут от дорогостоящего ремонта Валерия Жемчугова Проблемы образования в России: опыт учителя с 45-летним стажем работы Виктор Пахомов США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Последние материалы
Питомец ловит невидимых мух: не умиляйтесь, это может быть признак неврологии
Стеклянная стена вместо личного пространства: рискованный тренд для спальни набирает обороты
Обычный ужин превратится в легенду: как приготовить тефтели, о которых будут говорить неделями
Земля, которая прошла огонь, воду и марганцовку — и стала лучшей для помидоров
Капли не помогают: причина затяжного насморка затаилась там, где не ждали — тело устало сигналить
Уникальная машина XVII века под угрозой: Франция на грани потери исторического сокровища
Буду пугать животом: Аврора Киба сделала неожиданное заявление о своей беременности
Секрет сияющего салона: что выбирают профессионалы вместо дорогого детейлинга
Этот неожиданный шаг превращает обычные пельмени в сочные и нежные — попробуйте сами и удивитесь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.