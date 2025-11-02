Буду пугать животом: Аврора Киба сделала неожиданное заявление о своей беременности

Хэллоуин — это время для ярких костюмов, весёлых вечеринок и захватывающих образов. Многие знаменитости, как правило, не упускают возможности продемонстрировать свои костюмы в социальных сетях, и это вызывает восторг у их поклонников. Однако в этом году Аврора Киба решила не участвовать в празднике. Причина, как она сама призналась, кроется в её здоровье.

Важный детокс и лёгкая шутка

Необычно для яркой и активной девушки пропустить такой знаковый праздник, но, как оказалось, у Кибы были свои обстоятельства. В своём блоге она призналась, что провела этот Хэллоуин не на вечеринке, а в домашней обстановке, отдыхая и восстанавливая силы.

"Бууу! Этот Halloween я провела дома, болея… Взяла небольшой detox от соцсетей… Надеюсь, скоро вернусь к вам. Но попугать вас напоследок всё-таки решила. А то в следующем году может, такой возможности уже не будет… Ну… Буду пугать животом", — написала Аврора.

Такой откровенный и немного шуточный подход к разным жизненным ситуациям на самом деле только добавляет очарования её образу. Киба, очевидно, решила не терять возможности посмешить своих подписчиков, несмотря на то что сам праздник был пропущен.

Видео с пляжа: намёк на свадьбу

В своём посте Киба также поделилась сгенерированным нейросетью видео, на котором она прогуливается по пляжу. Стильный и интригующий момент наступает, когда её красное одеяние на экране трансформируется в белое. Это явный намёк на её грядущую свадьбу с Григорием Лепсом.

Данное видео — не просто забавное развлечение для поклонников, но и очень умелая реклама её личной жизни. Ведь с момента их публичного появления в прошлом году роман Авроры и Григория стал одной из самых обсуждаемых тем в прессе. Впервые они появились вместе на одном из светских мероприятий летом прошлого года, а уже спустя некоторое время певец официально представил свою избранницу как невесту. Подобные символичные посты только подогревают интерес к их отношениям, привлекая внимание и вызывая у поклонников массу вопросов.

Роман с Григорием Лепсом: как всё начиналось

История их романа изначально привлекла внимание не только поклонников Григория Лепса, но и широкой аудитории, интересующейся жизнью знаменитостей. Аврора Киба, ещё будучи относительно неизвестным блогером, неожиданно оказалась в центре внимания, когда она и Григорий начали выходить в свет. Примечательно, что её появление в обществе артиста стало одним из самых ярких событий того года. Интриги вокруг их отношений только нарастали, что добавило популярности как Авроре, так и Лепсу.

С тех пор поклонники пары с нетерпением ждут новостей о их свадьбе. Видео Авроры с лёгким намёком на её грядущий свадебный наряд только подтверждает слухи о предстоящем торжестве. Что касается самой Кибы, то она всегда отличалась ярким и необычным стилем, и поклонники уверены, что её свадебное платье будет не менее эффектным.