В финале ВИА Суперстар борьба стала жаркой: кто выиграл и стал настоящим героем шоу

Второй сезон шоу "ВИА Суперстар!" был действительно захватывающим, и не только благодаря харизматичному Сергею Соседову, который неизменно привносил свою остроту в обсуждения, но и благодаря великолепному составу участников. Каждая группа по-своему уникальна, но только одна из них могла стать победителем. Этой группой стали ВИА "Поющие гитары", коллектив из Санкт-Петербурга, который вскоре отметит 60 лет со дня основания. Победа в этом шоу для них стала прекрасным подарком, так как они обошли таких громких конкурентов, как "Лесоповал", "Динамит" и другие коллективы.

Тренды сезона

Финальный выпуск шоу был решающим для всех участников, и "Поющие гитары" продемонстрировали свой лучший номер, по-настоящему заслужив победу. Они выбрали для исполнения песню Ани Лорак "Я вернусь", но не просто спели, а превратили её в мощную рок-балладу, которая произвела незабываемое впечатление на зрителей и членов жюри. Вокальная партия была отдана солистке группы Милене Вавиловой, а поддержку ей оказывали Владимир Васильев, Евгений Броневицкий и другие яркие представители петербургской сцены. Это был по-настоящему волнующий и захватывающий номер, который продемонстрировал не только техническое мастерство, но и страсть участников.

Соседов и похвала жюри

Сергей Соседов, который не раз критиковал группу в течение сезона, пришёл в восторг от "Поющих гитар" в финале. Он отметил, что они показали настоящее мастерство и выступили в стиле классической эстрады, что, по его мнению, редко удаётся современным музыкантам. Он даже поставил им высший балл, как и остальные члены жюри.

"Прекрасный голос Милены парит, мужские подкладки шикарные. Чуть ли не вся клавиатура рояля слышна в этом музыкальном материале. Спасибо, что вы несёте традиции настоящей классической эстрады. И Бог с ними, с современными вещами, они вам не нужны. Вы вечные и будете жить вечно. И спасибо вам", — сказал Сергей Соседов.

Напряжение и подготовка

Участники ВИА "Поющие гитары" заранее подготовились к этому шоу. Репетиции были интенсивными, так как в коллективе нет ни одного человека, который бы не мог петь. Все работали над тем, чтобы каждое выступление было идеально выстроено, с продуманными вокальными интервалами и подачей. Участники группы утверждают, что их участие в шоу — это не просто шанс, а возможность донести до зрителей настоящее качество музыки и искусства. Их цель — не просто победить, а удивить и оставить след в музыке.

Несомненно, эта победа стала важным этапом в истории группы, но, по словам участников, она также служит стимулом для дальнейших музыкальных поисков и творчества.