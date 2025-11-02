Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один вечерний ритуал гарантирует сон до полудня: как выключить кота на всю ночь
Умный автомобиль — глупые ошибки: как сбои в Остине заставили Tesla снова искать путь к доверию
Без яда и ловушек: этот аромат выгоняет тараканов быстрее, чем профессиональные средства
Без него не обойтись этой зимой: скандинавское пальто-загадка стало вирусным по всему миру
Тело под микроскопом: как воспаление стало модой, а не медицинским сигналом тревоги
Этот картофель будто из будущего: не болеет, не гниёт и спасает урожай в любую погоду
Семак раскрыл секрет победы Зенита: вот что повлияло на исход матча с Локомотивом
В Бразилии отменили самое обидное авиаправило — теперь пассажиры защищены
Автосервисы в зоне риска: как повышение налогов ударит по кошелькам автолюбителей

Наташа Королёва сразила всех роскошным платьем в финале ВИА Суперстар: сколько стоит её наряд

2:29
Шоу-бизнес

В финале шоу "ВИА Суперстар" Наташа Королёва вновь продемонстрировала потрясающий стиль. Певица появилась в элегантном наряде стоимостью более полумиллиона рублей, который разработала известная дизайнер Аника Керимова.

Нитки и ткань
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нитки и ткань

Королева моды: неизменная элегантность

Наташа давно зарекомендовала себя как одна из самых ярких модниц отечественной сцены. В каждом выпуске шоу она радовала поклонников новыми образами, но в финале, кажется, она превзошла саму себя. В этот раз Королёва получила массу комплиментов не только от зрителей, но и от своих коллег по цеху.

Сотрудничество с дизайнером Аникой Керимовой

Керимова рассказала, что она и Наташа давно сотрудничают и дружат. Уже давно сложилась традиция, что в каждом финальном выпуске "Суперстара" певица выходит именно в её нарядах. В этом сезоне она обратилась к Анике с просьбой создать для неё образ, в котором она будет похожа на настоящую королеву. Как пишет URA.RU, работе над платьем дизайнер и её мастерицы посвятили почти две недели. В процессе создания платья было использовано более двадцати метров натурального шёлка, и сам наряд стал настоящим произведением ручной работы.

Кроме того, образ был дополнен модной серебристой курткой, которую также создала Керимова. Куртка из натуральной кожи — один из актуальных трендов сезона, и она идеально подошла Наташе, подчеркнув её фигуру и придав облику молодости и лоска.

Стоимость и скидка от дизайнера

По словам Керимовой, наряд Наташи стоил более полумиллиона рублей. Платье от кутюр стоило более 300 тысяч рублей, а кожаная куртка — около 200 тысяч. Дизайнер также добавила, что они сделали певице значительную скидку.

"Наташа — наша давняя подруга, поэтому, конечно, мы сделали ей большую скидку. Для нас важны не столько деньги, сколько то, что в финале "Суперстара" Наташа выглядела, как настоящая богиня. Все оценили её новый образ по достоинству: это самое большое счастье для дизайнера", — поделилась Аника.

Но, как сказала дизайнер, это не последний образ, который она создала для Королёвой. Уже сейчас разрабатываются новые наряды, которые скоро будут представлены зрителям.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кусок водорослей вдруг зашевелился и показал зубы: у берегов Комодо нашли потомка древних чудовищ
Домашние животные
Кусок водорослей вдруг зашевелился и показал зубы: у берегов Комодо нашли потомка древних чудовищ
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Наука и техника
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Наука и техника
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Зимняя проверка авто: простые шаги спасут от дорогостоящего ремонта Валерия Жемчугова Проблемы образования в России: опыт учителя с 45-летним стажем работы Виктор Пахомов США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Россия применила секретную ракету: 9М729 способна достать до Лондона
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Последние материалы
Автосервисы в зоне риска: как повышение налогов ударит по кошелькам автолюбителей
Существо из глубин, которое ломает эволюцию: акула с зубами на лбу — океан снова подкинул загадку
Дом под осадой паразитов: одно промедление — и клопы захватят всю квартиру
Вся семья в восторге: раскрыт секрет идеальной пиццы Пепперони — 12 минут и готово
Лёва* из Би-2 поставил на кон жизнь хомяка: что скрывает его страшная угроза
Вечер без экрана — новое средство для сияющей кожи
Фары снова как новые за 10 минут: этот трюк возвращает блеск даже старым машинам
Миллиард человек рискует потерять слух: как музыка в ушах стала опасной привычкой
Секрет личного счастья Татьяны Куртуковой: за что певица благодарна судьбе
Старый способ снова работает: малина зреет как безумная, если осенью не забыть про одну мелочь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.