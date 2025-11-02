Наташа Королёва сразила всех роскошным платьем в финале ВИА Суперстар: сколько стоит её наряд

В финале шоу "ВИА Суперстар" Наташа Королёва вновь продемонстрировала потрясающий стиль. Певица появилась в элегантном наряде стоимостью более полумиллиона рублей, который разработала известная дизайнер Аника Керимова.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Нитки и ткань

Королева моды: неизменная элегантность

Наташа давно зарекомендовала себя как одна из самых ярких модниц отечественной сцены. В каждом выпуске шоу она радовала поклонников новыми образами, но в финале, кажется, она превзошла саму себя. В этот раз Королёва получила массу комплиментов не только от зрителей, но и от своих коллег по цеху.

Сотрудничество с дизайнером Аникой Керимовой

Керимова рассказала, что она и Наташа давно сотрудничают и дружат. Уже давно сложилась традиция, что в каждом финальном выпуске "Суперстара" певица выходит именно в её нарядах. В этом сезоне она обратилась к Анике с просьбой создать для неё образ, в котором она будет похожа на настоящую королеву. Как пишет URA.RU, работе над платьем дизайнер и её мастерицы посвятили почти две недели. В процессе создания платья было использовано более двадцати метров натурального шёлка, и сам наряд стал настоящим произведением ручной работы.

Кроме того, образ был дополнен модной серебристой курткой, которую также создала Керимова. Куртка из натуральной кожи — один из актуальных трендов сезона, и она идеально подошла Наташе, подчеркнув её фигуру и придав облику молодости и лоска.

Стоимость и скидка от дизайнера

По словам Керимовой, наряд Наташи стоил более полумиллиона рублей. Платье от кутюр стоило более 300 тысяч рублей, а кожаная куртка — около 200 тысяч. Дизайнер также добавила, что они сделали певице значительную скидку.

"Наташа — наша давняя подруга, поэтому, конечно, мы сделали ей большую скидку. Для нас важны не столько деньги, сколько то, что в финале "Суперстара" Наташа выглядела, как настоящая богиня. Все оценили её новый образ по достоинству: это самое большое счастье для дизайнера", — поделилась Аника.

Но, как сказала дизайнер, это не последний образ, который она создала для Королёвой. Уже сейчас разрабатываются новые наряды, которые скоро будут представлены зрителям.