Мог быть лучшим мужем: почему Елизавета винила Чарльза в гибели принцессы Дианы

1:39
Шоу-бизнес

Королева Елизавета II в разговоре с близким источником выразила сожаление о действиях, которые могли привести к трагической гибели принцессы Дианы.

Принцесса Диана
Фото: commons.wikimedia.org by Russ Quinlan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Принцесса Диана

После трагического события королева молчала в течение пяти дней. Елизавета II призналась в личной вине, связанной со смертью принцессы Дианы, незадолго до своей кончины. Об этом сообщило издание Radar Online, ссылаясь на источник, близкий к королевской семье.

Отмечалось, что Елизавета II признала собственную ошибку в отношении Дианы. По словам инсайдера, глава монархии выразила сожаление по поводу решения лишить принцессу титула Её Королевского Высочества, в результате чего Диана утратила право на охрану.

"Она чувствовала, что Чарльз несёт ответственность за то, что Диана "сломалась". В каком-то смысле королева считала, что именно он виноват в её смерти, ведь развод стал для принцессы началом пути, который завершился трагедией", — сообщил источник.

Как отметил приближенный к королеве человек, в частных беседах она признавалась, что могла относиться к Диане лучше, а Чарльз (Карл III), ныне король Великобритании, мог быть "гораздо лучшим мужем".

Известно, что после кончины принцессы в 1997 году королева соблюдала молчание пять дней, что вызвало волну критики. Даже несмотря на то, что в публичном обращении монарх охарактеризовала Диану как "незаурядную и одаренную женщину", её репутация уже была серьезно подорвана.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
