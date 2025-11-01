Секрет личного счастья Татьяны Куртуковой: за что певица благодарна судьбе

Певица Татьяна Куртукова подвела личные итоги года, рассказав, почему считает себя счастливым человеком.

Фото: ВК-аккаунт Татьяны Куртуковой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Татьяна Куртукова

Исполнительница хита "Матушка-земля" Татьяна Куртукова выступила в Кремлевском дворце. Артистка исполнена благодарности за всё, что она имеет.

"Моё слово — счастье, честно вам скажу. Это не о том, что я самая счастливая или самая красивая. На самом деле, моя семья, близкие, друзья окружили меня такой заботой и теплом, что я ощущаю себя самым счастливым человеком", — цитирует слова звезды "Пятый канал".

Кроме того, у Татьяны есть любимая работа и команда, с которой она с удовольствием сотрудничает. Куртукова подчеркнула, что с ними она может реализовывать самые смелые и креативные идеи.

