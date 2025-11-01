Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один вечерний ритуал гарантирует сон до полудня: как выключить кота на всю ночь
Умный автомобиль — глупые ошибки: как сбои в Остине заставили Tesla снова искать путь к доверию
Без яда и ловушек: этот аромат выгоняет тараканов быстрее, чем профессиональные средства
Без него не обойтись этой зимой: скандинавское пальто-загадка стало вирусным по всему миру
Тело под микроскопом: как воспаление стало модой, а не медицинским сигналом тревоги
Этот картофель будто из будущего: не болеет, не гниёт и спасает урожай в любую погоду
Наташа Королёва сразила всех роскошным платьем в финале ВИА Суперстар: сколько стоит её наряд
Семак раскрыл секрет победы Зенита: вот что повлияло на исход матча с Локомотивом
В Бразилии отменили самое обидное авиаправило — теперь пассажиры защищены

Секрет личного счастья Татьяны Куртуковой: за что певица благодарна судьбе

0:57
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Куртукова подвела личные итоги года, рассказав, почему считает себя счастливым человеком. 

Певица Татьяна Куртукова
Фото: ВК-аккаунт Татьяны Куртуковой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Татьяна Куртукова

Исполнительница хита "Матушка-земля" Татьяна Куртукова выступила в Кремлевском дворце. Артистка исполнена благодарности за всё, что она имеет.

"Моё слово — счастье, честно вам скажу. Это не о том, что я самая счастливая или самая красивая. На самом деле, моя семья, близкие, друзья окружили меня такой заботой и теплом, что я ощущаю себя самым счастливым человеком", — цитирует слова звезды "Пятый канал".

Кроме того, у Татьяны есть любимая работа и команда, с которой она с удовольствием сотрудничает. Куртукова подчеркнула, что с ними она может реализовывать самые смелые и креативные идеи.

Ранее Татьяна Куртукова раскрыла значение необычного имени для маленькой дочки.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Садоводство, цветоводство
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Садоводство, цветоводство
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Кто успел первым, тот уехал: автомобили разбирают онлайн быстрее, чем скидки исчезают
Авто
Кто успел первым, тот уехал: автомобили разбирают онлайн быстрее, чем скидки исчезают
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Зимняя проверка авто: простые шаги спасут от дорогостоящего ремонта Валерия Жемчугова Проблемы образования в России: опыт учителя с 45-летним стажем работы Виктор Пахомов США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Россия применила секретную ракету: 9М729 способна достать до Лондона
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Последние материалы
Автосервисы в зоне риска: как повышение налогов ударит по кошелькам автолюбителей
Существо из глубин, которое ломает эволюцию: акула с зубами на лбу — океан снова подкинул загадку
Дом под осадой паразитов: одно промедление — и клопы захватят всю квартиру
Вся семья в восторге: раскрыт секрет идеальной пиццы Пепперони — 12 минут и готово
Лёва* из Би-2 поставил на кон жизнь хомяка: что скрывает его страшная угроза
Вечер без экрана — новое средство для сияющей кожи
Фары снова как новые за 10 минут: этот трюк возвращает блеск даже старым машинам
Миллиард человек рискует потерять слух: как музыка в ушах стала опасной привычкой
Секрет личного счастья Татьяны Куртуковой: за что певица благодарна судьбе
Старый способ снова работает: малина зреет как безумная, если осенью не забыть про одну мелочь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.