Секрет личного счастья Татьяны Куртуковой: за что певица благодарна судьбе

Певица Татьяна Куртукова подвела личные итоги года, рассказав, почему считает себя счастливым человеком.
Исполнительница хита "Матушка-земля" Татьяна Куртукова выступила в Кремлевском дворце. Артистка исполнена благодарности за всё, что она имеет.
"Моё слово — счастье, честно вам скажу. Это не о том, что я самая счастливая или самая красивая. На самом деле, моя семья, близкие, друзья окружили меня такой заботой и теплом, что я ощущаю себя самым счастливым человеком", — цитирует слова звезды "Пятый канал".
Кроме того, у Татьяны есть любимая работа и команда, с которой она с удовольствием сотрудничает. Куртукова подчеркнула, что с ними она может реализовывать самые смелые и креативные идеи.
