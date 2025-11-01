Бабушка-феномен: как память о Наталье Пугачёвой жива до сих пор в родной деревне

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:21
Шоу-бизнес

Дом остался нетронутым, на могилу приходят: "Бурановскую бабушку" помнят и любят даже после её смерти

Группа Бурановские бабушки
Фото: ВК-аккаунт Бурановских бабушек by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Группа Бурановские бабушки

В студии программы "Привет, Андрей" выступил новый состав "Бурановских бабушек". Коллектив продолжает свою деятельность в родной деревне Бураново, и в нем постоянно появляются новые участницы.

Многие из тех, кто когда-то представлял Россию на конкурсе "Евровидение", ушли из жизни, но их память по-прежнему живёт. Особенно запомнилась и полюбилась зрителям легендарная певица Наталья Пугачёва. В социальных сетях её ласково называли "зажигалочка", настолько была она тёплой и доброй женщиной, под чьё пение все не могли удержаться от танцев.

Поклонники уверены, что Пугачёву помнят не только из-за её выступлений перед огромной европейской аудиторией, но и за её добрые поступки. Когда бабушки поехали на "Евровидение", их цель была благородной — все собранные средства они планировали потратить на строительство церкви в родном селе, куда могли бы приезжать люди для молитвы. Эта мечта сбылась. Теперь церковь стала местом паломничества. Самая Пугачёва гордилась тем, что ей удалось воплотить эту идею в жизнь, и она ни копейки не взяла себе с гонораров, полученных после удачных выступлений.

До конца жизни она прожила в скромном домике, обставленном в стиле деревенских домов 60-х годов: в доме были старинные вещи, иконы и книги. Семья рассказывает, что за шесть лет после её смерти так и не тронули ни одной вещи, посчитав, что нужно сохранить память о любимой бабушке. Дом стал фактически музеем, который регулярно посещают поклонники. Они также часто приезжают на могилу Пугачёвой, ухаживают за ней, и на ней всегда можно увидеть свежие цветы.

"Мамы нет уже почти шесть лет, до 84 лет она не дожила всего два дня. Когда мы приходим к ней, она словно улыбается. Я думаю, что она прожила счастливую жизнь: вырастила нас, стала артисткой. Я думаю, что это не было её мечтой, всё получилось спонтанно", — рассказала дочь певицы.

Ранее сообщалось, что бурановские бабушки покорили Европу.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
