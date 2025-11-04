Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Яркие эмоции: как Стриженова поддержала вышедшую на сцену после инсульта солистку группы Город 312

1:46
Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Стриженова восхитилась силой воли солистки группы Город 312, которая вернулась на сцену после болезни.

Певица Ая
Фото: ВК-аккаунт певицы Аи by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Ая

Звезда ТВ опубликовала в социальных сетях кадры с выступления певицы Светланы Назаренко, известной под сценическим псевдонимом Ая.

"Уже который раз пересматриваю и горло перехватывает. Ая вышла на сцену, впервые за 3 года после инсульта и спела нашу любимую "Останусь"! Я понимаю, что Светлане на это надо было решиться и как хорошо, что это случилось. Я знаю, что "сцена лечит", такие яркие эмоции точно прибавляют артисту сил и здоровья!" — написала Екатерина под кадрами.

30 октября солистка группы "Город 312" Ая впервые появилась на сцене после перенесённого тяжёлого инсульта. Это событие состоялось на юбилейном шоу, приуроченном к 30-летию "Русского Радио" и церемонии награждения премией "Золотой Граммофон".

Исполнительница исполнила свою композицию "Останусь", сидя в кресле.

В 2023 году она перенесла обширный инсульт, который стал результатом осложнений после четырёх заболеваний коронавирусом. У артистки были зафиксированы серьёзные нарушения, включая паралич левой части тела, проблемы с речью и координацией, а также частичное поражение мозга.

Из-за ухудшения здоровья Назаренко была вынуждена взять перерыв в карьере и покинуть музыкальный коллектив.

Ранее Екатерина Стриженова и режиссёр Александр Стриженов посетили перенёсшего инсульт певица Николая Носкова.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
