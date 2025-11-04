Яркие эмоции: как Стриженова поддержала вышедшую на сцену после инсульта солистку группы Город 312

Телеведущая Екатерина Стриженова восхитилась силой воли солистки группы Город 312, которая вернулась на сцену после болезни.

Певица Ая

Звезда ТВ опубликовала в социальных сетях кадры с выступления певицы Светланы Назаренко, известной под сценическим псевдонимом Ая.

"Уже который раз пересматриваю и горло перехватывает. Ая вышла на сцену, впервые за 3 года после инсульта и спела нашу любимую "Останусь"! Я понимаю, что Светлане на это надо было решиться и как хорошо, что это случилось. Я знаю, что "сцена лечит", такие яркие эмоции точно прибавляют артисту сил и здоровья!" — написала Екатерина под кадрами.

30 октября солистка группы "Город 312" Ая впервые появилась на сцене после перенесённого тяжёлого инсульта. Это событие состоялось на юбилейном шоу, приуроченном к 30-летию "Русского Радио" и церемонии награждения премией "Золотой Граммофон".

Исполнительница исполнила свою композицию "Останусь", сидя в кресле.

В 2023 году она перенесла обширный инсульт, который стал результатом осложнений после четырёх заболеваний коронавирусом. У артистки были зафиксированы серьёзные нарушения, включая паралич левой части тела, проблемы с речью и координацией, а также частичное поражение мозга.

Из-за ухудшения здоровья Назаренко была вынуждена взять перерыв в карьере и покинуть музыкальный коллектив.

Ранее Екатерина Стриженова и режиссёр Александр Стриженов посетили перенёсшего инсульт певица Николая Носкова.