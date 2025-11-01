Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Общий язык кожи и кишечника: как один ген запускает воспаление в двух органах
Захарова раскрыла истинную цель антинаркотической операции США в Тихом океане: вот где корень бед
Политический абсурд: Обама предупреждает — теперь каждый день как Хэллоуин при Трампе
УАЗ открывает новые горизонты: китайский пикап теперь официально российской сборки
Именитые бренды теряют блеск: названы машины, которые чаще всего ломаются в 2025 году
BYD бьёт собственные рекорды: как китайский гигант обошёл Tesla по продажам за месяц
Тайны Лувра: украденные сокровища могли покинуть Францию — но надежда их вернуть остаётся
Сухость, раздражение или блеск: кожа говорит с вами — научитесь её слушать

Виктория Боня пристыдила журналистов: почему кадры с Юлией Барановской стали причиной скандала

1:33
Шоу-бизнес

Модель Виктория Боня отчитала журналистов за неудачное видео при неправильно выставленном свете.

Модель Виктория Боня
Фото: ВК-аккаунт Виктории Бони by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Модель Виктория Боня

Звезда "Дома-2" не прошла мимо изображения телеведущей Юлии Барановской. Ей показалось, что сотрудники издания выставили звезду ТВ в невыгодном свете.

"Надо быть очень омерзительным порталом, чтобы выложить видео известной женщины в неудачном свете и ракурсе тыкая камеру в лицо. Позор! Стыд! Юля в жизни ничего общего не имеет с таким изображением. Фу!" — выразила Боня своё негодование.

Видео, которое вывело Викторию из себя, было снято на юбилейном мероприятии в честь "Золотого Граммофона". Журналисты выбрали неудачный угол съёмки и плохое освещение, из-за чего на лице Барановской возникли тени, которые визуально прибавили ей лет и подчеркнули незначительные недостатки кожи.

В 2016 году Виктория Боня обвинила журналистов портала Life в распространении ложной информации. СМИ опубликовали статью, в которой утверждали, что Боня пообещала покрыть расходы на реабилитацию мальчика с редким генетическим заболеванием, но не выполнила свое обещание. Телеведущая опровергла эту информацию, уточнив, что сумма, которую она обещала перевести — 160 тысяч рублей, а не 300 тысяч, и все деньги были переданы матери ребенка.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Садоводство, цветоводство
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Шоу-бизнес
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Наука и техника
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Зимняя проверка авто: простые шаги спасут от дорогостоящего ремонта Валерия Жемчугова Проблемы образования в России: опыт учителя с 45-летним стажем работы Виктор Пахомов США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова
Россия применила секретную ракету: 9М729 способна достать до Лондона
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Hyundai молчит — конвейер замирает: сборка Solaris в Петербурге ждёт вердикт из Сеула
Hyundai молчит — конвейер замирает: сборка Solaris в Петербурге ждёт вердикт из Сеула
Последние материалы
Общий язык кожи и кишечника: как один ген запускает воспаление в двух органах
Захарова раскрыла истинную цель антинаркотической операции США в Тихом океане: вот где корень бед
Политический абсурд: Обама предупреждает — теперь каждый день как Хэллоуин при Трампе
УАЗ открывает новые горизонты: китайский пикап теперь официально российской сборки
Именитые бренды теряют блеск: названы машины, которые чаще всего ломаются в 2025 году
BYD бьёт собственные рекорды: как китайский гигант обошёл Tesla по продажам за месяц
Тайны Лувра: украденные сокровища могли покинуть Францию — но надежда их вернуть остаётся
Сухость, раздражение или блеск: кожа говорит с вами — научитесь её слушать
Трамп идёт ва-банк: Нигерии грозит расплата за молчаливое насилие
Забудьте о питбулях: настоящая угроза весит 2 килограмма и живёт в сумке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.