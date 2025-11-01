Виктория Боня пристыдила журналистов: почему кадры с Юлией Барановской стали причиной скандала

Модель Виктория Боня отчитала журналистов за неудачное видео при неправильно выставленном свете.
Звезда "Дома-2" не прошла мимо изображения телеведущей Юлии Барановской. Ей показалось, что сотрудники издания выставили звезду ТВ в невыгодном свете.
"Надо быть очень омерзительным порталом, чтобы выложить видео известной женщины в неудачном свете и ракурсе тыкая камеру в лицо. Позор! Стыд! Юля в жизни ничего общего не имеет с таким изображением. Фу!" — выразила Боня своё негодование.
Видео, которое вывело Викторию из себя, было снято на юбилейном мероприятии в честь "Золотого Граммофона". Журналисты выбрали неудачный угол съёмки и плохое освещение, из-за чего на лице Барановской возникли тени, которые визуально прибавили ей лет и подчеркнули незначительные недостатки кожи.
В 2016 году Виктория Боня обвинила журналистов портала Life в распространении ложной информации. СМИ опубликовали статью, в которой утверждали, что Боня пообещала покрыть расходы на реабилитацию мальчика с редким генетическим заболеванием, но не выполнила свое обещание. Телеведущая опровергла эту информацию, уточнив, что сумма, которую она обещала перевести — 160 тысяч рублей, а не 300 тысяч, и все деньги были переданы матери ребенка.
