Правила от Анфисы Чеховой: как избежать красных флагов при выборе мужчины

Шоу-бизнес

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, как нужно правильно выбирать мужчин для крепких и здоровых отношений. 

Анфиса Чехова
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov/Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Анфиса Чехова

Звезда ТВ делится своим опытом о том, на что стоит обращать внимание при выборе мужчины. Она уверена, что важно не только слушать, что он говорит, но и тщательно оценивать его действия. 

Безумная "химия" в начале отношений. Сначала это может быть захватывающе — когда страсть переполняет, а ожидание встречи с ним становится почти невыносимым. Но если вы постоянно переживаете из-за звонков и сообщений, жаждете его внимания, это может быть тревожным сигналом. Анфиса считает, что такая одержимость, маскирующаяся под страсть, — это явный красный флаг. Стоит остановиться и трезво оценить ситуацию.

Какие у него отношения с бывшими. Обратите внимание, что он говорит о своей бывшей. Если в его речи проскальзывают уничижительные фразы, это уже не очень хороший знак. Особенно, если есть дети от предыдущих отношений — важно понять, как он взаимодействует с ними. Часто мужчины, которые жалуются на меркантильных бывших, на самом деле сами бывают жадными.

Отношения с родителями. Существует ли у него эмоциональная зрелость в отношениях с семьей? Готов ли он помогать своим родным, проводить с ними время? Важно, чтобы мужчина был сепарирован от родителей и принял их такими, какие они есть, а не жил в обиде или ненависти.

Цели на жизнь. Для Анфисы важно, чтобы мужчина адекватно оценивал себя и ставил реалистичные цели. Например, цель "купить яхту", когда он целыми днями валяется на диване без средств, выглядит нереалистичной. Нужно обязательно смотреть, есть ли у него конкретный план для достижения своих целей.

Умение слышать и договариваться. Мужчина должен быть готов обсуждать трудные темы, не избегать конфликтов и не отмахиваться от ваших чувств. Анфиса отмечает, что важным моментом является способность партнёра оставаться в диалоге, а не сбегать при возникновении проблем.

Ваше состояние рядом с ним. Спокойно ли вам с этим человеком? Можете ли вы быть собой, не чувствуя потребности "заслуживать" любовь или доказывать свою ценность? Если рядом с ним вы расслаблены, чувствуете близость и уверенность в его поддержке, это важный сигнал.

Совпадение слов и действий. Очень важно, чтобы обещания мужчины подкреплялись его поступками. Если он часто обещает, но не сдерживает своих слов, это должно насторожить. Важно, чтобы он был рядом, когда вам нужна помощь.

Чехова отметила, что красные флаги могут быть очевидны сразу.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
