Лёва* из Би-2 поставил на кон жизнь хомяка: что скрывает его страшная угроза

Лидер группы "Би-2" Лёва* (признан иноагентом в РФ) обратился к своим поклонникам, пригрозив странным способом. В видео, опубликованном в Telegram-канале "Хуже и не скажешь", он заявил, что, если билеты на его концерт в Таллине не будут куплены, он застрелит своего хомяка.
После того как группа покинула Россию, её участники начали проводить концерты в других странах. Однако, судя по всему, зрители в Эстонии не спешат приобретать билеты. В связи с этим Лёва* сделал видеообращение, в котором прямо угрожал своему питомцу.
"Друзья, если вы не купите билеты на наш концерт в Таллине, я застрелю своего хомяка," — сказал музыкант, глядя в камеру.
На следующем кадре видео появилась картинка с изображением хомяка под песню, которая звучала с текстом "не стреляй". Это добавило ироничный оттенок к грозному заявлению, что, возможно, и должно было разрядить атмосферу.
Такое необычное заявление вызвало ажиотаж в Сети и привлекло внимание не только поклонников, но и широкой аудитории. Возможно, Лёва* надеется таким образом повысить интерес к концерту в Эстонии, где, по его словам, билеты пока продаются не слишком активно.
