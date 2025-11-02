Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:24
Шоу-бизнес

Лидер группы "Би-2" Лёва* (признан иноагентом в РФ) обратился к своим поклонникам, пригрозив странным способом. В видео, опубликованном в Telegram-канале "Хуже и не скажешь", он заявил, что, если билеты на его концерт в Таллине не будут куплены, он застрелит своего хомяка.

Лёва* Би-2
Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лёва* Би-2

Концерт в Таллине: билеты не продаются

После того как группа покинула Россию, её участники начали проводить концерты в других странах. Однако, судя по всему, зрители в Эстонии не спешат приобретать билеты. В связи с этим Лёва* сделал видеообращение, в котором прямо угрожал своему питомцу.

"Друзья, если вы не купите билеты на наш концерт в Таллине, я застрелю своего хомяка," — сказал музыкант, глядя в камеру.

Грозное предупреждение

На следующем кадре видео появилась картинка с изображением хомяка под песню, которая звучала с текстом "не стреляй". Это добавило ироничный оттенок к грозному заявлению, что, возможно, и должно было разрядить атмосферу.

Интересный поворот

Такое необычное заявление вызвало ажиотаж в Сети и привлекло внимание не только поклонников, но и широкой аудитории. Возможно, Лёва* надеется таким образом повысить интерес к концерту в Эстонии, где, по его словам, билеты пока продаются не слишком активно.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Лёва* из Би-2 поставил на кон жизнь хомяка: что скрывает его страшная угроза
