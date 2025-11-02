Полгода в неизвестности: Катя Лель выдвинула неожиданную версию исчезновения бывшего мужа

Когда в новостях появилась информация о таинственном исчезновении бывшего мужа Кати Лель, многие восприняли её как первоапрельскую шутку. Однако эта история оказалась трагичной и, вероятно, с очень печальным концом. Катя Лель рассказала, что прошло уже полгода с тех пор, как её бывший муж Игорь Кузнецов исчез во Франции. На тот момент они не общались уже два с половиной года после того, как мирно разошлись после развода.

Исчезновение на фоне бизнес-поездки

Игорь отправился во Францию по своему новому бизнес-проекту. Но он бесследно исчез. Сначала Катя узнала от дочери, что Игорь звонил ей, когда был в аэропорту, на пути в Ниццу. Певица рассказывает, что накануне исчезновения он позвонил своему другу, сказав, что поехал в Ниццу озвучивать деловое предложение инвестору. Однако спустя день, накануне своего возвращения в Москву, связь с Игорем оборвалась.

"В этот момент он разговаривал по телефону с другом, как вдруг связь оборвалась", — пояснила Катя Лель в эфире программы "Секрет на миллион".

Причины исчезновения: утопление или что-то другое?

Казалось бы, наиболее вероятная версия — утопление. Игорь находился в гостевом доме, рядом с которым был шторм. Однако Катя Лель не верит в эту версию. Она уверена, что её бывший муж, будучи спортсменом, прекрасно владел своим телом и не мог утонуть в таких условиях.

"Почему он должен был утонуть?" — вопрошала Лель в студии, отмечая, что Игорь был опытным спортсменом и, вероятно, справился бы с волнами.

Проблемы с алкоголем и их последствия

В отношениях между Катей Лель и Игорем не всё было гладко. Она призналась, что причиной их расставания стали серьёзные проблемы с алкоголем у Игоря. Это разрушало их семью, и в какой-то момент Катя поняла, что не может больше жить в таких условиях.

"Если у человека нет "стоп", это страшно, он превращается в существо, которое неадекватно в своих поступках и действиях", — добавила Катя Лель.

Катя долго терпела, но в какой-то момент решила, что должна уйти, особенно ради их общего ребёнка.

Поиск следов: неопределённость и возможная тайна

Поиск Игоря продолжался долго. Водолазы обследовали местность, но ничего не нашли. Специалисты, вызванные не Катей, а владельцем дома, где жил Игорь, проводили поиски несколько недель подряд

"Телефона нет, его нет. Хотя друг, с которым он разговаривал в момент трагедии, сказал, что он был в хорошем состоянии", — отметила Лель.

Однако певица сомневается в этой версии и считает, что кто-то может что-то не договаривать.

Уголовное дело и версия о возможном конфликте

Катя сразу отвергла криминальную версию, поскольку Игорь не был связан с преступным миром, однако в эфире НТВ она озвучила новую версию.

"Первая версия, которую я подумала и озвучила его другу, — может, он пристал к жене человека, к которому поехал. Он спокойно мог", — предполагает Катя Лель.

На данный момент Катя не теряет надежды найти Игоря и выяснить, что с ним произошло. Она уже инициировала уголовное дело в России, чтобы иметь возможность подать запрос во Францию.

"Чтобы мой ребёнок знал, где её папа, жив он или нет", — заключила Катя Лель.