Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из рыбацкой деревушки в технологический рай: этот город Китая потряс мир и примет АТЭС
Когда мозг тонет в собственных отходах: что скрывает хронический недосып
Убийственный завтрак: набор, который сжигает главный орган долголетия — начало дня с последствиями
Без плитки, пыли и расходов: лайфхак, который вернёт ванной первозданный вид
Эти ошибки с билетом совершают даже опытные пассажиры — из-за них можно остаться на перроне
Сезон простуд официально открыт: частая ошибка, которую в морозы многие совершают
Российские мастера превзошли заводы: генераторы после ремонта служат дольше оригинала
Засор исчез за 10 минут: попробуйте этот лайфхак — и забудете про неприятный запах навсегда
Ешь, двигайся, отдыхай: 3 шага к телу вашей мечты — без диет и изнурений

Мне не хватало отца: Милош Бикович объяснил, как это повлияло на его воспитание сына

2:51
Шоу-бизнес

Отцовство стало для Милоша Биковича важнейшей вехой в жизни. В январе прошлого года у актёра родился сын Василий, и с этого момента звезда фильма "Холоп" старается проводить с ребёнком каждую свободную минуту. Несмотря на плотный рабочий график, съёмки и гастроли, артист признаётся: приоритеты изменились, теперь на первом месте — семья.

Милош Бикович
Фото: flickr.com by Balkan Photos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Милош Бикович

"Мне не хватало отца, его часто не было рядом, так как родители были разведены. Я не желаю своему ребёнку такой судьбы", — признался Милош Бикович в разговоре с Мадонной Мур.

Новый этап жизни

Появление сына, по словам актёра, стало для него настоящим откровением. Он долго шёл к осознанию того, что настоящая зрелость приходит не с возрастом, а с ответственностью за другого человека. Милош рассказывает, что теперь каждое утро начинается с улыбки сына, а любые трудности кажутся проще, когда дома ждёт семья.

Бикович признаёт, что старается выстроить с Василием особую эмоциональную связь. Он вспоминает своё детство, в котором не хватало отцовского участия, и теперь делает всё возможное, чтобы сын не чувствовал этой нехватки. По словам актёра, именно такие личные воспоминания формируют его отношение к воспитанию и роли отца.

Баланс между карьерой и домом

Сегодня Милош востребован в кино — он снимается в российских и сербских проектах, участвует в озвучке, продюсирует собственные фильмы. Однако, несмотря на плотный график, он старается не пропускать важные моменты в жизни сына. Недавно актёр даже отказался от участия в премьере картины "Алиса в стране чудес", где сыграл одну из главных ролей, чтобы провести время с семьёй на Мальдивах.

Этот поступок стал показателем его приоритетов. Если раньше Бикович жил по расписанию, выстроенному вокруг съёмок и репетиций, то теперь он признаёт: рабочие проекты можно отложить, а детство ребёнка — нет.

Воспитание как отражение себя

Актёр убеждён: главное в воспитании — это не лекции и строгие правила, а собственный пример. Милош подчёркивает, что ребёнок впитывает не слова, а поступки родителей.

Поэтому он старается работать над собой — учиться терпению, вниманию, умению слушать. Артист не скрывает, что в начале отцовства ему было непросто, ведь роль отца требует постоянного присутствия — эмоционального и физического. Но со временем пришло осознание, что именно это присутствие и делает его по-настоящему счастливым.

Милош Бикович добавил, что лет через двадцать сын расскажет ему, каким он был отцом.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Садоводство, цветоводство
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Новости спорта
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Зимняя проверка авто: простые шаги спасут от дорогостоящего ремонта Валерия Жемчугова Проблемы образования в России: опыт учителя с 45-летним стажем работы Виктор Пахомов США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Россия применила секретную ракету: 9М729 способна достать до Лондона
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Последние материалы
Бег, который лечит, а не изматывает: как превратить пробежку в удовольствие и источник энергии
Ешь, двигайся, отдыхай: 3 шага к телу вашей мечты — без диет и изнурений
Цепочка поставок укрепляется: Россия покоряет индийский рынок подсолнечного масла
Австриец, который переиграл расход топлива: как гонщик превратил каплю в тысячи километров пути
Премьера, которую ждали два года: Toyota RAV4 нового поколения удивил агрессивным дизайном и не только
Дочь певицы Славы заговорила о втором ребёнке: призналась, кого ждёт больше — сына или дочку
Без животных продуктов — со вкусом детства: чем заменить молоко и яйца в любимых рецептах
Когда фантастика становится реальностью: открытия, от которых мурашки по коже
Опасная болезнь опустошает фермы: под нож идут даже здоровые животные
Это спорное упражнение оказалось ключом к крепким и подтянутым ногам — но многие игнорируют его
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.