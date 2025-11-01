Мне не хватало отца: Милош Бикович объяснил, как это повлияло на его воспитание сына

Отцовство стало для Милоша Биковича важнейшей вехой в жизни. В январе прошлого года у актёра родился сын Василий, и с этого момента звезда фильма "Холоп" старается проводить с ребёнком каждую свободную минуту. Несмотря на плотный рабочий график, съёмки и гастроли, артист признаётся: приоритеты изменились, теперь на первом месте — семья.

Фото: flickr.com by Balkan Photos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Милош Бикович

"Мне не хватало отца, его часто не было рядом, так как родители были разведены. Я не желаю своему ребёнку такой судьбы", — признался Милош Бикович в разговоре с Мадонной Мур.

Новый этап жизни

Появление сына, по словам актёра, стало для него настоящим откровением. Он долго шёл к осознанию того, что настоящая зрелость приходит не с возрастом, а с ответственностью за другого человека. Милош рассказывает, что теперь каждое утро начинается с улыбки сына, а любые трудности кажутся проще, когда дома ждёт семья.

Бикович признаёт, что старается выстроить с Василием особую эмоциональную связь. Он вспоминает своё детство, в котором не хватало отцовского участия, и теперь делает всё возможное, чтобы сын не чувствовал этой нехватки. По словам актёра, именно такие личные воспоминания формируют его отношение к воспитанию и роли отца.

Баланс между карьерой и домом

Сегодня Милош востребован в кино — он снимается в российских и сербских проектах, участвует в озвучке, продюсирует собственные фильмы. Однако, несмотря на плотный график, он старается не пропускать важные моменты в жизни сына. Недавно актёр даже отказался от участия в премьере картины "Алиса в стране чудес", где сыграл одну из главных ролей, чтобы провести время с семьёй на Мальдивах.

Этот поступок стал показателем его приоритетов. Если раньше Бикович жил по расписанию, выстроенному вокруг съёмок и репетиций, то теперь он признаёт: рабочие проекты можно отложить, а детство ребёнка — нет.

Воспитание как отражение себя

Актёр убеждён: главное в воспитании — это не лекции и строгие правила, а собственный пример. Милош подчёркивает, что ребёнок впитывает не слова, а поступки родителей.

Поэтому он старается работать над собой — учиться терпению, вниманию, умению слушать. Артист не скрывает, что в начале отцовства ему было непросто, ведь роль отца требует постоянного присутствия — эмоционального и физического. Но со временем пришло осознание, что именно это присутствие и делает его по-настоящему счастливым.

Милош Бикович добавил, что лет через двадцать сын расскажет ему, каким он был отцом.