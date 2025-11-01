Дар выбора: почему Сара Лаццаро назвала заморозку яйцеклеток лучшим решением своей жизни

Актриса Сара Лаццаро рассказывает, как заморозка яйцеклеток изменила её жизнь, освободив от давления общественных ожиданий и позволив делать выбор.

С третьим сезоном сериала "Позвони моему агенту" актриса вновь появляется на экранах и рассказывает о своем переломном моменте: новом балансе, свободе выбора и осознании необходимости ставить себя на первое место.

Актриса рассказывает о своей личной жизни и выборе, который она сделала в отношениях с мужчиной, с которым она была вместе шесть лет. Это был человек моложе её, с которым она строила большие планы, включая планы о детях.

Однако, как утверждает актриса, у неё, возможно, не так много времени, и это стало важным фактором в принятии решений. На съёмочной площадке она часто играет роль матери, но в реальной жизни Сара бездетна. Она всегда мечтала стать мамой, но только с тем человеком, с которым будет чувствовать полную гармонию. В данный момент она приняла решение заморозить яйцеклетки, чтобы оставить за собой право на выбор в будущем.

Что касается этого решения, Сара считает, что заморозить яйцеклетки — это подарок, который каждая женщина должна подарить себе, чтобы иметь возможность выбора в будущем. По её мнению, это один из самых красивых подарков, которые она сделала себе в последние годы.

Она отмечает, что женщины должны освободиться от социальных прессов по поводу отношений и пары и начать искать ответы на вопросы, что они действительно хотят для себя. В этом контексте Сара также задается важным вопросом: почему коллегам-мужчинам в возрасте 40 лет, у которых нет детей, никто не задает подобных вопросов.

Когда речь заходит о биологии и женщине в шоу-бизнесе, Сара соглашается, что этот вопрос имеет важное значение. Женщины в этой профессии используют свое тело как часть своей работы, как инструмент. Когда она думает о беременности и материнстве, она учитывает множество факторов, которые, к сожалению, зачастую отсутствуют в Италии.

Сара задаётся вопросом, как женщина может чувствовать себя уверенно, если нет условий для спокойного декрета и достойной поддержки. Этот вопрос не дает ей покоя, но, по её словам, ответа пока не существует.