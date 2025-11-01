Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда мозг тонет в собственных отходах: что скрывает хронический недосып
Убийственный завтрак: набор, который сжигает главный орган долголетия — начало дня с последствиями
Без плитки, пыли и расходов: лайфхак, который вернёт ванной первозданный вид
Эти ошибки с билетом совершают даже опытные пассажиры — из-за них можно остаться на перроне
Сезон простуд официально открыт: частая ошибка, которую в морозы многие совершают
Российские мастера превзошли заводы: генераторы после ремонта служат дольше оригинала
Засор исчез за 10 минут: попробуйте этот лайфхак — и забудете про неприятный запах навсегда
Ешь, двигайся, отдыхай: 3 шага к телу вашей мечты — без диет и изнурений
Бег, который лечит, а не изматывает: как превратить пробежку в удовольствие и источник энергии

Дочь певицы Славы заговорила о втором ребёнке: призналась, кого ждёт больше — сына или дочку

Шоу-бизнес

Дочь известной певицы Славы сегодня живёт насыщенной и радостной жизнью. Молодая мама, актриса, певица и модель Александра Морозова старается совмещать заботу о сыне с творческими проектами и не скрывает, что мечтает стать матерью во второй раз.

Игрушечная детская коляска
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Игрушечная детская коляска

Весной 2023 года Александра впервые испытала счастье материнства — у неё родился сын Арсений. Девушка признаётся, что с появлением малыша её жизнь изменилась полностью: теперь все приоритеты сосредоточены вокруг семьи.

"В этом году сын пошёл в детский сад, и, честно говоря, его оттуда не вытащишь. Он уже прошёл адаптацию. Хотя иногда бывают дни, когда сын по утрам не хочет туда идти. Но вечером его просто невозможно забрать", — сказала Александра Морозова в беседе с "МК".

Баланс между работой и материнством

Несмотря на плотный график, Александра старается проводить с ребёнком как можно больше времени. По её словам, она не хочет упустить ни одного важного момента в жизни сына — будь то первые слова, поход в садик или участие в праздниках.

Когда Александра принимала участие в одном из популярных телевизионных шоу и одержала в нём победу, маленький Арсений с интересом наблюдал за каждым её испытанием.

"Был момент, когда я прыгала с вышки и плакала. Он увидел этот момент по телевизору и говорит: "Мама плачет, мама плачет. Надо её пожалеть", — рассказала знаменитость.

Эти слова сына, по признанию девушки, тронули её до глубины души. Именно такие моменты, уверена Морозова, помогают осознать истинную ценность семьи.

Планы на будущее и мечты о большой семье

Александра признаётся, что они с мужем давно обсуждают возможность пополнения семьи. Девушка уверена: дети — это самое большое счастье, а дом становится по-настоящему тёплым, когда в нём звучит детский смех.

"Мы, конечно, с мужем планируем в ближайший год. Я бы ещё мальчика хотела родить. Честно говоря, мне понравилось воспитывать именно мальчика", - поделилась Морозова.

Молодая мама подчёркивает, что воспитание сына стало для неё главным жизненным опытом. Она учится терпению, вниманию к мелочам и искренности, ведь ребёнок чувствует всё без слов.

Поддержка семьи и связь поколений

Сильной опорой для Александры остаётся её мама — певица Слава. Известная артистка с самого начала поддерживала дочь в желании создать семью и помогала ей адаптироваться к роли матери.

"Мама не против, если в семье появится ещё один малыш", — призналась Александра Морозова.

Отношения с матерью у неё доверительные и тёплые. Александра говорит, что они могут делиться друг с другом самыми сокровенными вещами и всегда находят понимание. Слава с радостью проводит время с внуком, а Арсений, по словам Александры, обожает бабушку и ждёт каждой встречи.

Тёплое будущее

Сегодня Александра Морозова выглядит уверенной и счастливой. Она не боится говорить о планах, мечтах и трудностях, через которые прошла. А рядом с ней — поддерживающий муж, любимый сын и мать, с которой её связывает особенная дружба.

Для Александры семья стала не просто основой жизни, а вдохновением, благодаря которому она растёт как личность и как женщина. И, похоже, её мечта о втором ребёнке — лишь вопрос времени.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Садоводство, цветоводство
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Новости спорта
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Зимняя проверка авто: простые шаги спасут от дорогостоящего ремонта Валерия Жемчугова Проблемы образования в России: опыт учителя с 45-летним стажем работы Виктор Пахомов США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Россия применила секретную ракету: 9М729 способна достать до Лондона
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Последние материалы
Бег, который лечит, а не изматывает: как превратить пробежку в удовольствие и источник энергии
Ешь, двигайся, отдыхай: 3 шага к телу вашей мечты — без диет и изнурений
Цепочка поставок укрепляется: Россия покоряет индийский рынок подсолнечного масла
Австриец, который переиграл расход топлива: как гонщик превратил каплю в тысячи километров пути
Премьера, которую ждали два года: Toyota RAV4 нового поколения удивил агрессивным дизайном и не только
Дочь певицы Славы заговорила о втором ребёнке: призналась, кого ждёт больше — сына или дочку
Без животных продуктов — со вкусом детства: чем заменить молоко и яйца в любимых рецептах
Когда фантастика становится реальностью: открытия, от которых мурашки по коже
Опасная болезнь опустошает фермы: под нож идут даже здоровые животные
Это спорное упражнение оказалось ключом к крепким и подтянутым ногам — но многие игнорируют его
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.