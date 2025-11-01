Дочь певицы Славы заговорила о втором ребёнке: призналась, кого ждёт больше — сына или дочку

Дочь известной певицы Славы сегодня живёт насыщенной и радостной жизнью. Молодая мама, актриса, певица и модель Александра Морозова старается совмещать заботу о сыне с творческими проектами и не скрывает, что мечтает стать матерью во второй раз.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Игрушечная детская коляска

Весной 2023 года Александра впервые испытала счастье материнства — у неё родился сын Арсений. Девушка признаётся, что с появлением малыша её жизнь изменилась полностью: теперь все приоритеты сосредоточены вокруг семьи.

"В этом году сын пошёл в детский сад, и, честно говоря, его оттуда не вытащишь. Он уже прошёл адаптацию. Хотя иногда бывают дни, когда сын по утрам не хочет туда идти. Но вечером его просто невозможно забрать", — сказала Александра Морозова в беседе с "МК".

Баланс между работой и материнством

Несмотря на плотный график, Александра старается проводить с ребёнком как можно больше времени. По её словам, она не хочет упустить ни одного важного момента в жизни сына — будь то первые слова, поход в садик или участие в праздниках.

Когда Александра принимала участие в одном из популярных телевизионных шоу и одержала в нём победу, маленький Арсений с интересом наблюдал за каждым её испытанием.

"Был момент, когда я прыгала с вышки и плакала. Он увидел этот момент по телевизору и говорит: "Мама плачет, мама плачет. Надо её пожалеть", — рассказала знаменитость.

Эти слова сына, по признанию девушки, тронули её до глубины души. Именно такие моменты, уверена Морозова, помогают осознать истинную ценность семьи.

Планы на будущее и мечты о большой семье

Александра признаётся, что они с мужем давно обсуждают возможность пополнения семьи. Девушка уверена: дети — это самое большое счастье, а дом становится по-настоящему тёплым, когда в нём звучит детский смех.

"Мы, конечно, с мужем планируем в ближайший год. Я бы ещё мальчика хотела родить. Честно говоря, мне понравилось воспитывать именно мальчика", - поделилась Морозова.

Молодая мама подчёркивает, что воспитание сына стало для неё главным жизненным опытом. Она учится терпению, вниманию к мелочам и искренности, ведь ребёнок чувствует всё без слов.

Поддержка семьи и связь поколений

Сильной опорой для Александры остаётся её мама — певица Слава. Известная артистка с самого начала поддерживала дочь в желании создать семью и помогала ей адаптироваться к роли матери.

"Мама не против, если в семье появится ещё один малыш", — призналась Александра Морозова.

Отношения с матерью у неё доверительные и тёплые. Александра говорит, что они могут делиться друг с другом самыми сокровенными вещами и всегда находят понимание. Слава с радостью проводит время с внуком, а Арсений, по словам Александры, обожает бабушку и ждёт каждой встречи.

Тёплое будущее

Сегодня Александра Морозова выглядит уверенной и счастливой. Она не боится говорить о планах, мечтах и трудностях, через которые прошла. А рядом с ней — поддерживающий муж, любимый сын и мать, с которой её связывает особенная дружба.

Для Александры семья стала не просто основой жизни, а вдохновением, благодаря которому она растёт как личность и как женщина. И, похоже, её мечта о втором ребёнке — лишь вопрос времени.