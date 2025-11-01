Пугающее признание Саши Зверевой о здоровье: что толкнуло певицу на строгую диету

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Певица Саша Зверева рассказала о проблемах со здоровьем. Звезде диагностировали "преддиабет".

Певица Саша Зверева
Фото: ВК-аккаунт Саши Зверевой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Саша Зверева

Когда экс-солистка группы "Демо" узнала, что существует риск заболеть диабетом, это её сильно напугало. Артистка легко отказалась от алкоголя и сигарет, но сладости стали для неё настоящим искушением.

Однако Зверевой всё же пришлось взять себя в руки и сесть на строгую диету.

"Год и шесть месяцев назад мне сообщили, что у меня преддиабет. Это не произошло внезапно. В последние пять лет мои ежегодные обследования показывали, что уровень сахара был на верхней границе нормы", — рассказала 44-летняя певица в соцсетях.

Она призналась, что испытывала ломку, так как ей безумно сильно хотелось сладкого.

Кроме того, Саше повезло найти хорошего врача, который поддерживал её в этом непростом процессе. Вместе они пересмотрели её питание, и Саша Зверева всё-таки справилась с неутолимой тягой к сладкому.

Врач посоветовал ей кушать белок, когда тянет к сладостям.

"Кусочек индейки, сырка, лучше так, чем печенье или конфеты", — поделилась рекомендацией артистка.

Сегодня у Саши Зверевой нет диабета, и она продолжает работать над собой, ограничивая потребление пищи. При этом она не чувствует себя ущемленной, ведь здоровье для неё стоит на первом месте.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
