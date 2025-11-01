Певица Саша Зверева рассказала о проблемах со здоровьем. Звезде диагностировали "преддиабет".
Когда экс-солистка группы "Демо" узнала, что существует риск заболеть диабетом, это её сильно напугало. Артистка легко отказалась от алкоголя и сигарет, но сладости стали для неё настоящим искушением.
Однако Зверевой всё же пришлось взять себя в руки и сесть на строгую диету.
"Год и шесть месяцев назад мне сообщили, что у меня преддиабет. Это не произошло внезапно. В последние пять лет мои ежегодные обследования показывали, что уровень сахара был на верхней границе нормы", — рассказала 44-летняя певица в соцсетях.
Она призналась, что испытывала ломку, так как ей безумно сильно хотелось сладкого.
Кроме того, Саше повезло найти хорошего врача, который поддерживал её в этом непростом процессе. Вместе они пересмотрели её питание, и Саша Зверева всё-таки справилась с неутолимой тягой к сладкому.
Врач посоветовал ей кушать белок, когда тянет к сладостям.
"Кусочек индейки, сырка, лучше так, чем печенье или конфеты", — поделилась рекомендацией артистка.
Сегодня у Саши Зверевой нет диабета, и она продолжает работать над собой, ограничивая потребление пищи. При этом она не чувствует себя ущемленной, ведь здоровье для неё стоит на первом месте.
Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.