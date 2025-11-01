Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Королевы под снегом: секрет зимней защиты, после которой розы просыпаются как из сказки
Шарики для стирки и сушки: чудо бытовой химии или грандиозный маркетинговый обман десятилетия
Спорт стал поводом для публичной ссоры — как Олимпиада разделила даже легенд спорта
Сообщение из прошлого: на пляже нашли бутылку с письмами солдат, погибших на войне
Квадратный метр против человека: эпоха микроквартир показала, что дешёвая площадь не значит счастье
Сердце сходит с ритма: как дыхательная техника 4-7-8 помогает при гипертонии
Лужи по колено — не повод унывать: стильные пары, которые выдержат любую непогоду
Хруст, который пережил века: тайная жизнь капусты от летописей до холодильника
Китай тормозит электроволны: главная страна по электрокарам внезапно меняет курс

Дуров, Овечкин и Цукерберг на одной волне: почему Собчак поверила в синхронизацию мыслей гениев

Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак поиронизировала над нарядами основателя Telegram Павла Дурова, хоккеиста Александра Овечкина и медиамагната Марка Цукерберга на Хэллоуин.

Хоккеист Александр Овечкин и миллиардер Марк Цукерберг
Фото: Телеграм-канал Ксении Собчак by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хоккеист Александр Овечкин и миллиардер Марк Цукерберг

Звезда обратила внимание на то, что среди знаменитостей получил большую популярность костюм римского воина. Такой наряд выбрали мастодонты информационного бизнеса и талантливый хоккеист. 

"А что за синхронизация мыслей гениев вчера произошла? Или мужчины реально всё время думают о римской империи?" — написала под кадрами Ксения в своём Telegram-канале. 

Действительно, знаменитости почему-то дружно решили облачиться в костюмы римских воителей. Эта тема неожиданно овладела умами влиятельных людей планеты.

Ранее сообщалось, в каких ещё костюмах знаменитости встретили Хэллоуин.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Наука и техника
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Хурма поспела — рынок не дозрел: Россия охладела к азербайджанскому урожаю
Экономика и бизнес
Хурма поспела — рынок не дозрел: Россия охладела к азербайджанскому урожаю
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Зимняя проверка авто: простые шаги спасут от дорогостоящего ремонта Валерия Жемчугова Проблемы образования в России: опыт учителя с 45-летним стажем работы Виктор Пахомов США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
F-35 в полной боевой готовности: Польша на пороге прямого столкновения
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Последние материалы
Лужи по колено — не повод унывать: стильные пары, которые выдержат любую непогоду
Китай тормозит электроволны: главная страна по электрокарам внезапно меняет курс
Хруст, который пережил века: тайная жизнь капусты от летописей до холодильника
Чудовище с железными зубами и костяной бронёй: кто бросит вызов дракону из Комодо
Устали от слабости и сонливости? Эти домашние батончики подарят энергию на весь день
Дуров, Овечкин и Цукерберг на одной волне: почему Собчак поверила в синхронизацию мыслей гениев
Кошелёк опустеет быстрее: проезд в Казани станет одинаково дорогим
Машина не прощает грубости: привычка, из-за которой двери отвечают скрипом и провисанием
Зеленский пожертвовал спецназом ГУР под Красноармейском — детали провальной операции
Муравьи бегут, как от огня: неожиданный способ защитить комнатные растения без химии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.