Дуров, Овечкин и Цукерберг на одной волне: почему Собчак поверила в синхронизацию мыслей гениев

Журналистка Ксения Собчак поиронизировала над нарядами основателя Telegram Павла Дурова, хоккеиста Александра Овечкина и медиамагната Марка Цукерберга на Хэллоуин.
Звезда обратила внимание на то, что среди знаменитостей получил большую популярность костюм римского воина. Такой наряд выбрали мастодонты информационного бизнеса и талантливый хоккеист.
"А что за синхронизация мыслей гениев вчера произошла? Или мужчины реально всё время думают о римской империи?" — написала под кадрами Ксения в своём Telegram-канале.
Действительно, знаменитости почему-то дружно решили облачиться в костюмы римских воителей. Эта тема неожиданно овладела умами влиятельных людей планеты.
