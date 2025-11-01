Дуров, Овечкин и Цукерберг на одной волне: почему Собчак поверила в синхронизацию мыслей гениев

Журналистка Ксения Собчак поиронизировала над нарядами основателя Telegram Павла Дурова, хоккеиста Александра Овечкина и медиамагната Марка Цукерберга на Хэллоуин.

Фото: Телеграм-канал Ксении Собчак by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хоккеист Александр Овечкин и миллиардер Марк Цукерберг

Звезда обратила внимание на то, что среди знаменитостей получил большую популярность костюм римского воина. Такой наряд выбрали мастодонты информационного бизнеса и талантливый хоккеист.

"А что за синхронизация мыслей гениев вчера произошла? Или мужчины реально всё время думают о римской империи?" — написала под кадрами Ксения в своём Telegram-канале.

Действительно, знаменитости почему-то дружно решили облачиться в костюмы римских воителей. Эта тема неожиданно овладела умами влиятельных людей планеты.

