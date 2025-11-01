Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Гуляю без шапки: как Семён Трескунов* отшутился об оставленных в России долгах

1:51
Шоу-бизнес

Эмигрировавший из России актёр Семён Трескунов* иронизирует, говоря о долгах, оставленных в России.

Актёр Семён Трескунов
Фото: ВК-аккаунт Семёна Трескунова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Семён Трескунов

Согласно информации в СМИ, молодой актёр задолжал около 70 тысяч рублей за коммунальные услуги и примерно 90 тысяч рублей — штрафы, связанные с нарушением закона об иноагентах. Общая сумма долга составляет почти 200 тысяч рублей.

Семья артиста, по данным журналистов, не собирается погашать его задолженности и предпочитает не иметь с ним ничего общего. В социальных сетях звезда продолжает публиковать фотографии с заграничных курортов и делиться своими мыслями, но ему не забывают напоминать о насущных проблемах.

"Не оплатил коммуналку и стоит счастливый!" — написали фолловеры под фото артиста.

"Я ещё и без шапки гуляю!" — язвительно ответил звезда фильма "Призрак".

Семен* признавался, что оказался в тяжёлой финансовой ситуации: по его словам, он не может получать доход от своей деятельности.

"Статус иноагента отрезает меня не только от доходов (их меня отрезали давно), не только от профессионального круга (тут никакие профессиональные статусы не требовались), не только от самореализации на собственной земле, где я вырос и сформировался, но и от элементарной возможности бороться", — делился он своими переживаниями.

Напомним, что Семён* стал известен ещё в детстве, когда снялся в рекламе сотовой связи, что принесло ему стремительную популярность и массу предложений о съёмках. Однако ранняя слава оказала на него пагубное влияние, и он стал зависимым от запрещённых веществ. Позже он поборол свою пагубную страсть. 

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
