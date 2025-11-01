Похороны Романа Попова: на прощании с актёром вскрылась его последняя воля

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тело звезды сериала "Полицейский с Рублёвки" Романа Попова, скончавшегося 28 октября в возрасте 40 лет после рецидива рака головного мозга, кремируют согласно его последней воле.

По словам близкого друга артиста, шоумена Оганеса Григоряна, Попов пожелал, чтобы его тело сожгли, а прах развеяли над Чёрным морем.

Актёр впервые столкнулся с онкологическим диагнозом в 2018 году. Спустя год ему удалось достичь ремиссии. Однако в 2025 году болезнь вернулась с осложнениями.

Для миллионов зрителей он останется следователем Мухичем из "Полицейского с Рублевки" — героем с доброй улыбкой и характерной картавостью.

Коллеги вспоминают о нём с теплотой. Актёр Александр Петров охарактеризовал Попова как смелого и талантливого человека, а актриса Софья Каштанова отметила, что Роман был невероятно эрудированным, всегда интересовался новыми знаниями и прекрасно пел. Актриса также добавила, что ей будет сильно не хватать коллеги.

Ранее мать Романа Попова простилась с сыном на траурной церемонии.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
