Похороны Романа Попова: на прощании с актёром вскрылась его последняя воля

Тело звезды сериала "Полицейский с Рублёвки" Романа Попова, скончавшегося 28 октября в возрасте 40 лет после рецидива рака головного мозга, кремируют согласно его последней воле.

Актёр Роман Попов

По словам близкого друга артиста, шоумена Оганеса Григоряна, Попов пожелал, чтобы его тело сожгли, а прах развеяли над Чёрным морем.

Актёр впервые столкнулся с онкологическим диагнозом в 2018 году. Спустя год ему удалось достичь ремиссии. Однако в 2025 году болезнь вернулась с осложнениями.

Для миллионов зрителей он останется следователем Мухичем из "Полицейского с Рублевки" — героем с доброй улыбкой и характерной картавостью.

Коллеги вспоминают о нём с теплотой. Актёр Александр Петров охарактеризовал Попова как смелого и талантливого человека, а актриса Софья Каштанова отметила, что Роман был невероятно эрудированным, всегда интересовался новыми знаниями и прекрасно пел. Актриса также добавила, что ей будет сильно не хватать коллеги.

Ранее мать Романа Попова простилась с сыном на траурной церемонии.