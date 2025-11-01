Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Индейка на шёлковом пути: Россия расширяет экспортные горизонты
400 калорий за час и никакой скуки: чем теннис лучше классического кардио
Напиток, который заменяет кофе и лечит изнутри: что скрывает скромный цикорий
Никакой романтики: что на самом деле происходит между котом и кошкой
Маринад нового поколения: вкус, аромат и польза в одной миске без уксуса и майонеза
Королевы под снегом: секрет зимней защиты, после которой розы просыпаются как из сказки
Шарики для стирки и сушки: чудо бытовой химии или грандиозный маркетинговый обман десятилетия
Спорт стал поводом для публичной ссоры — как Олимпиада разделила даже легенд спорта
Сообщение из прошлого: на пляже нашли бутылку с письмами солдат, погибших на войне

Общий ребёнок и семейная драма: почему Влад Соколовский не хочет общаться с Ритой Дакотой

1:30
Шоу-бизнес

Певец Влад Соколовский объяснил, почему у него не клеится общение с бывшей женой, певицей Ритой Дакотой.

Певец Влад Соколовский
Фото: ВК-аккаунт Влада Сколовского by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Влад Соколовский

В отношениях с Дакотой Влад впервые стал отцом. Осенью их дочери Мие исполнилось восемь лет. Однако артист редко видится с наследницей, так как она живёт с матерью за рубежом. Но Соколовский надеется, что в будущем, когда девочка подрастёт, она сможет самостоятельно летать к нему, чтобы провести время и пообщаться.

"Мия либо на Бали, либо в США. Сейчас я общаюсь с ней только через няню или бабушку, если она рядом. Иногда удаётся увидеть её лично где-то за границей", — делится Влад.

После постоянных разногласий с бывшей супругой Соколовский устал от конфликтов. Ранее они пытались поддерживать общение ради дочери, но уже несколько лет между ними не прекращаются споры. Пара не раз обменивалась язвительными комментариями в социальных сетях.

"Возможно, если когда-нибудь мы сможем общаться открыто, без обманов и подыгрываний, с реальным уважением друг к другу, тогда, может быть, лёд растает", — размышляет артист.

Бывшая жена Влада иногда высказывается о своём неудачном первом браке и не скрывает истинные причины развода — неверность ветреного Соколовского.

Ранее Рита Дакота пригрозила раскрыть неожиданную правду о браке экс-мужа.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Новости спорта
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Недвижимость
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Зимняя проверка авто: простые шаги спасут от дорогостоящего ремонта Валерия Жемчугова Проблемы образования в России: опыт учителя с 45-летним стажем работы Виктор Пахомов США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
F-35 в полной боевой готовности: Польша на пороге прямого столкновения
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Последние материалы
Лужи по колено — не повод унывать: стильные пары, которые выдержат любую непогоду
Китай тормозит электроволны: главная страна по электрокарам внезапно меняет курс
Хруст, который пережил века: тайная жизнь капусты от летописей до холодильника
Чудовище с железными зубами и костяной бронёй: кто бросит вызов дракону из Комодо
Устали от слабости и сонливости? Эти домашние батончики подарят энергию на весь день
Дуров, Овечкин и Цукерберг на одной волне: почему Собчак поверила в синхронизацию мыслей гениев
Кошелёк опустеет быстрее: проезд в Казани станет одинаково дорогим
Машина не прощает грубости: привычка, из-за которой двери отвечают скрипом и провисанием
Зеленский пожертвовал спецназом ГУР под Красноармейском — детали провальной операции
Муравьи бегут, как от огня: неожиданный способ защитить комнатные растения без химии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.