Общий ребёнок и семейная драма: почему Влад Соколовский не хочет общаться с Ритой Дакотой

Певец Влад Соколовский объяснил, почему у него не клеится общение с бывшей женой, певицей Ритой Дакотой.

Певец Влад Соколовский

В отношениях с Дакотой Влад впервые стал отцом. Осенью их дочери Мие исполнилось восемь лет. Однако артист редко видится с наследницей, так как она живёт с матерью за рубежом. Но Соколовский надеется, что в будущем, когда девочка подрастёт, она сможет самостоятельно летать к нему, чтобы провести время и пообщаться.

"Мия либо на Бали, либо в США. Сейчас я общаюсь с ней только через няню или бабушку, если она рядом. Иногда удаётся увидеть её лично где-то за границей", — делится Влад.

После постоянных разногласий с бывшей супругой Соколовский устал от конфликтов. Ранее они пытались поддерживать общение ради дочери, но уже несколько лет между ними не прекращаются споры. Пара не раз обменивалась язвительными комментариями в социальных сетях.

"Возможно, если когда-нибудь мы сможем общаться открыто, без обманов и подыгрываний, с реальным уважением друг к другу, тогда, может быть, лёд растает", — размышляет артист.

Бывшая жена Влада иногда высказывается о своём неудачном первом браке и не скрывает истинные причины развода — неверность ветреного Соколовского.

