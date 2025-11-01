Гайдай, Данелия, Рязанов: почему актёр Михаил Светин поссорился со знаменитыми режиссёрами

Актёр Михаил Светин отличался тяжёлым характером и находился в постоянных ссорах с великими режиссёрами советского кинематографа.

Светин — талантливый актёр, мастер эпизодических ролей. Возможно, его карьера была бы ещё более яркой, если бы не определённые обстоятельства, связанные с его отношениями с режиссёрами. Светин успел поссориться с такими мастерами кино, как Леонид Гайдай, Георгий Данелия, Эльдар Рязанов.

Актёра зрители запомнили по ролям в таких фильмах, как "Чародеи", "Афоня", "Не может быть!", "12 стульев", "Частный детектив, или Операция 'Кооперация'" и многим другим. В этих картинах он часто исполнял роли добрых и простодушных людей, которые выглядели милыми и наивными. Однако в жизни Михаил был совсем не таким.

Стремление к успеху и трудности на пути

Михаил Соломонович Гольцман (такое имя носил актёр при рождении) появился на свет в Киеве в 1929 году. С самого детства он мечтал о театре, однако пошёл учиться в Киевское музыкальное училище, выбрав класс гобоя. Но, как сам позже объяснил: "Гобой был единственным инструментом, куда брали без связей".

Несколько раз Михаил пытался поступить в театральные вузы Москвы, однако не прошёл конкурс в ГИТИС и "Щуку". Это неудивительно, ведь в юности его рост составлял всего 152 см, и мастера не могли представить, какие роли ему могут подойти в театре и кино.

Позднее артист встретил юмориста Аркадия Райкина, который был очарован не только талантом Светина, но и его дерзостью. Райкин взял его в ученики, оплатил гостиницу и обеспечил зарплату. Но Светин так и не оценил шанса, который ему предоставили.

Он часто перебивал своих коллег на репетициях и однажды даже использовал кулаки, когда кто-то пошутил про его рост. Кроме того, актёр позволял себе пить, что не осталось незамеченным: его застала жена Райкина в театре сильно пьяным. Райкин сказал: "Талант есть, а ума — нет." После этого Михаил был изгнан из театра.

Скитания и трудности

Неудачи в театре привели к долгим годам безденежья. Светин часто работал в различных провинциальных театрах, но его игра не нравилась зрителям из-за своей чрезмерной гротескности. Чтобы выжить, он стал преподавать музыку. Однажды ему предложили вакансию учителя игры на мандолине. Однако что это за инструмент был, он не знал. Он врал, что мандолина сломана, и играл на гобое.

Светин по-настоящему изменился, когда в его жизни появилась актриса Бронислава Проскурнина. Пока он пытался пробиться в кино, она шила костюмы и продавала их, обеспечивая семью.

"Она верила, что я стану звездой. А я считал это глупостью", — признавался артист.

Конфликты с режиссёрами

В свои лучшие годы Светин, по словам коллег, превращал съёмочные площадки в настоящее поле битвы. Когда Гайдай снимал "Не может быть!", Михаил Семёнович не стеснялся критиковать и сценарий, и реплики, ссылаясь на то, что так надо.

В последний раз они встретились в 1989 году. Гайдай предложил Светину роль в фильме "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", но актёр отказался, посчитав персонажа слишком банальным. Гайдай был разочарован, ведь почти каждый актёр того времени мечтал поработать с ним. Гордыня Светина лишила его этой возможности.

С Данелией его отношения также не сложились. На съёмках фильма "Афоня" Светин, играя водителя Воронкова, выехал на съемки в Ленинград и взял отпуск, не предупредив режиссёра. Данелия сумел закончить работу над фильмом без Светина, вырезав или переделав половину сцен с его участием, а озвучку его персонажа поручил другому актёру.

С Рязановым ситуация была похожей. Светин пробовался на роль в "Служебном романе", но внезапно начал импровизировать, отклоняясь от сценария. Это не понравилось Рязанову, который заявил: "Это не мой стиль".

Другие режиссёры тоже не могли работать с актёром, такие как Михаил Козаков, который признался: "Он выводил меня из себя так, что хотелось кричать".

Проблемы личной жизни и комплексы

Как пишет "Царьград", Михаил Светин часто подвергался критике за свой "комплекс Наполеона", пытаясь компенсировать свой маленький рост. Коллеги вспоминали, что актёр мог устроить скандал по поводу мелочей, например, из-за пересолённого супа. Его жена, несмотря на трудности, терпела его характер.

Он всегда боялся оказаться ненужным. Светин был страстным любителем своего дела, но, несмотря на это, он не мог совладать с собой.