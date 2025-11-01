Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ему было тяжело: какие слова мама актёра Романа Попова произнесла на траурной церемонии

1:22
Шоу-бизнес

Мама звезды сериалы "Полицейский с Рублёвки" Романа Попова трогательно простилась с сыном.

Актёр Роман Попов
Фото: ВК-аккаунт Романа Попова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Роман Попов

Попрощаться с коллегой приехали такие знаменитости, как комик Гарик Харламов и актёр Сергей Бурунов. Они возложили цветы к гробу артиста. 

На отпевание пригласили только самых близких людей из окружения артиста. Особенно тяжело присутствующим было видеть страдания мамы Романа.

"Я горжусь своим сыночком. Ему было тяжело в последние дни. Его душа сама приняла решение уйти, и я принимаю этот выбор", — сказала безутешная мать.

Прощание с актёром завершилось в Центральной клинической больнице Москвы. В мероприятии приняли участие его родственники, друзья и коллеги. Венки поступили от различных организаций, в основном из сферы шоу-бизнеса.

Попов ушёл из жизни 28 октября в возрасте 40 лет. По последним данным, причиной его смерти стали осложнения, возникшие после курса химиотерапии.

Шоумен и близкий друг Романа Оганес Григорян сообщил, что тело актёра не будет погребено. Вместо этого запланирована кремация, а пепел Попова развеют над Чёрным морем — это было его последним пожеланием.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
