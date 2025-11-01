Ему было тяжело: какие слова мама актёра Романа Попова произнесла на траурной церемонии

Шоу-бизнес

Мама звезды сериалы "Полицейский с Рублёвки" Романа Попова трогательно простилась с сыном.

Фото: ВК-аккаунт Романа Попова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актёр Роман Попов

Попрощаться с коллегой приехали такие знаменитости, как комик Гарик Харламов и актёр Сергей Бурунов. Они возложили цветы к гробу артиста.

На отпевание пригласили только самых близких людей из окружения артиста. Особенно тяжело присутствующим было видеть страдания мамы Романа.

"Я горжусь своим сыночком. Ему было тяжело в последние дни. Его душа сама приняла решение уйти, и я принимаю этот выбор", — сказала безутешная мать.

Прощание с актёром завершилось в Центральной клинической больнице Москвы. В мероприятии приняли участие его родственники, друзья и коллеги. Венки поступили от различных организаций, в основном из сферы шоу-бизнеса.

Попов ушёл из жизни 28 октября в возрасте 40 лет. По последним данным, причиной его смерти стали осложнения, возникшие после курса химиотерапии.

Шоумен и близкий друг Романа Оганес Григорян сообщил, что тело актёра не будет погребено. Вместо этого запланирована кремация, а пепел Попова развеют над Чёрным морем — это было его последним пожеланием.