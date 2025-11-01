Психолог раскрыла трагедию Григория Лепса: что стоит за откладыванием свадьбы

Психолог Марианна Абравитова заявила, что певец Григорий Лепс "прячется" в алкоголе от своей молодой невесты Авроры Кибы.

Григорий Лепс и Аврора Киба

Телеведущая и сваха Роза Сябитова прокомментировала отношения Лепса и его молодой избранницы. Она считает, что постоянные отсрочки свадьбы со стороны Лепса говорят о его нежелании связывать свою жизнь с этой девушкой.

По мнению Сябитовой, если мужчина действительно хочет быть с женщиной, он действует решительно и быстро: предлагает выйти замуж, ведет в ЗАГС, организует свадьбу и делает всё возможное, чтобы не потерять любимую. Если же свадьба постоянно откладывается, это, напротив, свидетельствует о том, что мужчина не настроен серьёзно, и что певец не видит с Авророй будущего. Сваха уверена, что если бы Лепс был уверен в своих чувствах, он бы давно уже организовал свадьбу.

Абравитова поддерживает высказывания Сябитовой. Эксперт считает, что роман пары, скорее всего, искренний, а не сделан для пиара. Однако тот момент, когда Лепс мог бы на ней жениться, по мнению эксперта, был упущен.

"То, что свадьба откладывается, на мой взгляд, как раз и говорит о том, что он сознательно тянет момент. Может быть, он и не против жениться, как считает, но бессознательно его внутренние программы показывают, что на самом деле он не хочет этого", — цитирует слова психолога интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Именно эти бессознательные установки, убеждена она, толкали Григория к тому, чтобы откладывать свадьбу.

"По последним новостям — он был в состоянии алкогольного опьянения, даже попал в больницу под капельницу из-за алкоголя", — подчеркнула Абравитова.

Кроме того, психолог добавила, что алкоголь и любые другие зависимости всегда служат уходом от реальности.

"Когда человек погружается в алкоголь, он не хочет жить в настоящем. В реальности у него проблемы. Значит, он прячется в алкоголе, в том числе и от неё", — заключила психолог.

Подтверждение любви артиста к крепким напиткам служит райдер певца с требованием предоставить элитный алкоголь.