Развод и новый старт: чем Никита Пресняков займётся в России после возвращения

Шоу-бизнес

Певец Владимир Пресняков предсказал сыну, музыканту Никите Преснякову, успешную актёрскую карьеру в России.

Накануне Пресняков сообщил прессе, что его сын вскоре планирует вернуться в Россию. Сам внук Аллы Пугачёвой, который является режиссёром и фронтменом группы Multiverse, пока не высказался по поводу этих слов.

На юбилейном шоу, приуроченном к 30-летию "Русского радио" и церемонии вручения премии "Золотой граммофон", Пресняков рассказал, чем его старший сын может заняться по возвращении в Россию:

"Я думаю, он хочет вернуться в театр. Это хорошая идея. Он просто не очень уверен в себе. Говорю ему, что было круто, а он жалуется на хейт. Молодежь себя недооценивает. Он прекрасный актёр, здорово пел и справлялся с ролью просто великолепно. Я думаю, что, когда приедет, его ждёт эта карьера. Поверьте, он приедет", — цитирует слова певца издание "Абзац".

Напомним, что в 2022 году Никита Пресняков вместе с супругой, блогером Алёной Красновой, переехал в США. А недавно музыкант объявил о разводе с ней.

Есть версия, что причиной расставания стала тяга его молодой жены к роскоши. Никита не смог обеспечить ей тот уровень жизни, к которому она привыкла в России.

До отъезда артист играл в спектакле "Безымянная звезда" Московского губернского театра. Позже его заменили на другого актёра, а сама постановка была снята с репертуара.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
