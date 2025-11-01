Без аналогов: почему Садальский считает Хэллоуин полезным для россиян праздником

Актёр Станислав Садальский встал на защиту празднования в России Хэллоуина после попыток депутатов Госдумы запретить западное торжество.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" выразил своё недоумение по поводу предложений депутатов запретить в стране Хэллоуин. Артист предположил, что слуги народа не знают, чем заняться.
Он подчеркнул, что вместо того, чтобы решать реальные проблемы страны, они обсуждают какие-то абсурдные инициативы. Вместо "оккультного" Хэллоуина, призвали праздновать день урожая, что, по его словам, можно было бы назвать чем-то вроде праздника зимней водки.
Садальский отметил, что если кому-то не нравится Хэллоуин, они могут и не отмечать его. Артист считает, что это отличный праздник, который помогает людям прорабатывать свои страхи через игру.
"К тому же он очень весёлый. И аналогов у нас нет, так что заимствование выглядит вполне логичным", — выразил своё мнение актёр в личном Telegram-канале.
