Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жизнь между кратерами и храмами: как Индонезия научилась не бояться своей земли
Психолог раскрыла трагедию Григория Лепса: что стоит за откладыванием свадьбы
Подмосковье на страже: медведи подошли к городам, охотники предупреждают о риске
Сырники больше не развалятся и не пересохнут — просто используйте этот старый приём
Налоговый лайфхак: как уменьшить налог при продаже недвижимости
Дар выбора: почему Сара Лаццаро назвала заморозку яйцеклеток лучшим решением своей жизни
Сон земли начинается, но жизнь под снегом не спит: ноябрь дарит будущий весенний взрыв цвета
Натуральные антидепрессанты: что добавить в рацион для хорошего настроения
Сила без гибкости — как мотор без масла: почему упругие мышцы важнее мускулов

Без аналогов: почему Садальский считает Хэллоуин полезным для россиян праздником

Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский встал на защиту празднования в России Хэллоуина после попыток депутатов Госдумы запретить западное торжество.

хэллоуин
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Halloween.JPG by Carole Pasquier
хэллоуин

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" выразил своё недоумение по поводу предложений депутатов запретить в стране Хэллоуин. Артист предположил, что слуги народа не знают, чем заняться.

Он подчеркнул, что вместо того, чтобы решать реальные проблемы страны, они обсуждают какие-то абсурдные инициативы. Вместо "оккультного" Хэллоуина, призвали праздновать день урожая, что, по его словам, можно было бы назвать чем-то вроде праздника зимней водки.

Садальский отметил, что если кому-то не нравится Хэллоуин, они могут и не отмечать его. Артист считает, что  это отличный праздник, который помогает людям прорабатывать свои страхи через игру.

"К тому же он очень весёлый. И аналогов у нас нет, так что заимствование выглядит вполне логичным", — выразил своё мнение актёр в личном Telegram-канале.

Ранее блогер Мария Погребняк объяснила, почему любит Хэллоуин.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Хурма поспела — рынок не дозрел: Россия охладела к азербайджанскому урожаю
Экономика и бизнес
Хурма поспела — рынок не дозрел: Россия охладела к азербайджанскому урожаю
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Новости спорта
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Авто
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
F-35 в полной боевой готовности: Польша на пороге прямого столкновения
США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Последние материалы
Сырники больше не развалятся и не пересохнут — просто используйте этот старый приём
Налоговый лайфхак: как уменьшить налог при продаже недвижимости
Дар выбора: почему Сара Лаццаро назвала заморозку яйцеклеток лучшим решением своей жизни
Сон земли начинается, но жизнь под снегом не спит: ноябрь дарит будущий весенний взрыв цвета
Натуральные антидепрессанты: что добавить в рацион для хорошего настроения
Сила без гибкости — как мотор без масла: почему упругие мышцы важнее мускулов
Пятно на матрасе — лишь верхушка айсберга: что на самом деле живёт внутри и как это вычистить
Триллионы океанов в одной точке: открытие, которое заставило пересмотреть происхождение галактик
Автовладельцы ищут, где сэкономить, но не прогадать: как снизить расходы на обслуживание без потери качества
Таиланд и Камбоджа снова на линии напряжения: где всё ещё можно найти оазис покоя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.