Безумный креатив: в каких костюмах знаменитости встретили Хэллоуин

Знаменитости с фантазией подошли к выбору нарядов для празднования Хэллоуина.
Модель Ирина Шейк удивила поклонников своим выбором, остановившись на костюме звезды фильмов для взрослых Чиччолины, который вновь подчеркнул её дерзкий и яркий стиль.
Основатель Telegram Павел Дуров и хоккеист Александр Овечкин решили оформить свои образы в стиле гладиаторов. А медиаменеджер ещё и отметил торжество прямо в спортзале.
Однако настоящей звездой Хэллоуина по праву можно считать актрису Хайди Клум, которая ошеломила всех своим костюмом Медузы Горгоны. Змеи на её голове даже двигались, что добавляло атмосферу ужаса и мистики.
Звезда фильмов "Один дома" Маколей Калкин тоже подошёл к выбору костюма очень креативно и перевоплотился в унитаз с вантузом вместо шляпы на голове.
"Если ваши дети хотят, чтобы вы были туалетом, будьте лучшим туалетом, каким вы можете быть", — написал Маколей под снимком.
В конце он пожелал всем счастливого Хэллоуина.
