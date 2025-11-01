Безумный креатив: в каких костюмах знаменитости встретили Хэллоуин

Знаменитости с фантазией подошли к выбору нарядов для празднования Хэллоуина.

Фото: Инстаграм Маколея Калкина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актёр Маколей Калкин и бизнесмен Павел Дуров

Модель Ирина Шейк удивила поклонников своим выбором, остановившись на костюме звезды фильмов для взрослых Чиччолины, который вновь подчеркнул её дерзкий и яркий стиль.

Основатель Telegram Павел Дуров и хоккеист Александр Овечкин решили оформить свои образы в стиле гладиаторов. А медиаменеджер ещё и отметил торжество прямо в спортзале.

Однако настоящей звездой Хэллоуина по праву можно считать актрису Хайди Клум, которая ошеломила всех своим костюмом Медузы Горгоны. Змеи на её голове даже двигались, что добавляло атмосферу ужаса и мистики.

Звезда фильмов "Один дома" Маколей Калкин тоже подошёл к выбору костюма очень креативно и перевоплотился в унитаз с вантузом вместо шляпы на голове.

"Если ваши дети хотят, чтобы вы были туалетом, будьте лучшим туалетом, каким вы можете быть", — написал Маколей под снимком.

В конце он пожелал всем счастливого Хэллоуина.