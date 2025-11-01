Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кофе уступает место новым героям: чем заменить утреннюю чашку без потери бодрости
Футбол без тормозов: почему встреча Спартака и Краснодара обещает искры и скандалы
Независимый курс: почему Китай не идет на поводу у Запада
Каргополь готовится удивить: зачем древний город превращают в арт-площадку под открытым небом
Мир балансирует на грани ядерной войны: кто нажмёт кнопку первым
Седина не прощает халатности: одна ошибка — и серебро тускнеет навсегда
Коробка скрывает свои болезни до последнего: сигналы по которым её можно разоблачить
Ему было тяжело: какие слова мама актёра Романа Попова произнесла на траурной церемонии
Арктика преподнесла невозможное: подо льдами обнаружили форму жизни, которой там быть не должно

Безумный креатив: в каких костюмах знаменитости встретили Хэллоуин

1:07
Шоу-бизнес

Знаменитости с фантазией подошли к выбору нарядов для празднования Хэллоуина.

Актёр Маколей Калкин и бизнесмен Павел Дуров
Фото: Инстаграм Маколея Калкина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Маколей Калкин и бизнесмен Павел Дуров

Модель Ирина Шейк удивила поклонников своим выбором, остановившись на костюме звезды фильмов для взрослых Чиччолины, который вновь подчеркнул её дерзкий и яркий стиль.

Основатель Telegram Павел Дуров и хоккеист Александр Овечкин решили оформить свои образы в стиле гладиаторов. А медиаменеджер ещё и отметил торжество прямо в спортзале.

Однако настоящей звездой Хэллоуина по праву можно считать актрису Хайди Клум, которая ошеломила всех своим костюмом Медузы Горгоны. Змеи на её голове даже двигались, что добавляло атмосферу ужаса и мистики.

Звезда фильмов "Один дома" Маколей Калкин тоже подошёл к выбору костюма очень креативно и перевоплотился в унитаз с вантузом вместо шляпы на голове.

"Если ваши дети хотят, чтобы вы были туалетом, будьте лучшим туалетом, каким вы можете быть", — написал Маколей под снимком.

В конце он пожелал всем счастливого Хэллоуина.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Авто
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Домашние животные
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Недвижимость
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Популярное
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее

Миф о кровожадной чупакабре живёт уже три десятилетия. Учёные утверждают: за образом чудовища стоит не мистика, а болезнь и эволюция.

Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
F-35 в полной боевой готовности: Польша на пороге прямого столкновения
США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Последние материалы
Арктика преподнесла невозможное: подо льдами обнаружили форму жизни, которой там быть не должно
Обычная булка с дрожжами открыла путь к звёздам — учёные заговорили о жизни за пределами Земли
Окна, которые не знают грязи: один трюк сделает стекло прозрачным на месяцы
Виртуальный проступок: как обычный комментарий может обернуться штрафом
Хищник, ставший катастрофой: история горностая, перевернувшая экосистему континента
Седина раскрыла тайну иммунитета: как волосы сигналят о защите от рака
США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР
Сладкий вкус осени не исчезает даже зимой: пюре из хурмы, которое заменит варенье
Два миллиона вне штата: рынок труда меняется — и вот почему
Когда кора как новая: побелка, которая делает сад ухоженным и защищённым одновременно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.