Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кофе уступает место новым героям: чем заменить утреннюю чашку без потери бодрости
Безумный креатив: в каких костюмах знаменитости встретили Хэллоуин
Футбол без тормозов: почему встреча Спартака и Краснодара обещает искры и скандалы
Независимый курс: почему Китай не идет на поводу у Запада
Каргополь готовится удивить: зачем древний город превращают в арт-площадку под открытым небом
Мир балансирует на грани ядерной войны: кто нажмёт кнопку первым
Седина не прощает халатности: одна ошибка — и серебро тускнеет навсегда
Коробка скрывает свои болезни до последнего: сигналы по которым её можно разоблачить
Ему было тяжело: какие слова мама актёра Романа Попова произнесла на траурной церемонии

Откровения девочки: почему Алису Юнусову обижает, когда её называют дочкой Тимати

2:27
Шоу-бизнес

Дочь рэпера Тимати, 11-летняя Алиса Юнусова, поделилась своими амбициями, противопоставив себя ярлыку "дочка знаменитости".  

Дочка рэпера Тимати Алиса Юнусова
Фото: ВК-аккаунт Симоны Юнусовой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дочка рэпера Тимати Алиса Юнусова

Тимати уже давно не устраивает масштабных концертов и редко записывает новые треки. Сейчас он полностью сосредоточен на бизнесе, который приносит ему существенный доход.

Однако Алиса уверена, что рэпер должен продолжать творить и не бросать то, что начал еще в молодости, ведь он всё ещё в тренде.

"Я хочу, чтобы он вернулся и пел. Пусть пока не уступает место молодым, а вот когда станет стареньким, тогда и уступит — например, мне!" — рассказала девочка в недавнем интервью для Marie Claire.

Алиса уверена, что её отец актуален не только для тех, кто вырос на его музыке, но и для нового поколения. По мнению школьницы, рэпер выглядит стильно, поэтому менять этот образ, чтобы угодить зумерам, не нужно.

Не так давно Алиса дебютировала в сериале "Три сестры", где сыграла дочь героев Маруси Климовой и Павла Попова. Наследница Тимати уже задумывается о своей репутации и о том, как известное имя родителя может повлиять на её карьеру.

Юную артистку также огорчает обращение "дочь Тимати", ведь для любого творческого человека важно, чтобы публика знала его как личность. Алиса ставит амбициозные цели и хочет подвинуть папу с пьедестала.

"Раньше, когда меня называли просто "дочкой Тимати", было не очень приятно, не по себе. У меня есть имя — Алиса, и я не второстепенная личность. Меня это мотивирует стать лучше и, может быть, известнее папы", — рассказала Алиса.

По словам девочки, отец играет роль "плохого полицейского", а мама, модель Алёна Шишкова, всегда использует мягкие методы. 

Ранее мама Тимати, блогер Симона Юнусова, поспорила с няней внучки из-за её слов о предназначении женщины. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Новости спорта
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Новости спорта
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Популярное
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее

Миф о кровожадной чупакабре живёт уже три десятилетия. Учёные утверждают: за образом чудовища стоит не мистика, а болезнь и эволюция.

Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
F-35 в полной боевой готовности: Польша на пороге прямого столкновения
США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Последние материалы
Арктика преподнесла невозможное: подо льдами обнаружили форму жизни, которой там быть не должно
Обычная булка с дрожжами открыла путь к звёздам — учёные заговорили о жизни за пределами Земли
Окна, которые не знают грязи: один трюк сделает стекло прозрачным на месяцы
Виртуальный проступок: как обычный комментарий может обернуться штрафом
Хищник, ставший катастрофой: история горностая, перевернувшая экосистему континента
Седина раскрыла тайну иммунитета: как волосы сигналят о защите от рака
США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР
Сладкий вкус осени не исчезает даже зимой: пюре из хурмы, которое заменит варенье
Два миллиона вне штата: рынок труда меняется — и вот почему
Когда кора как новая: побелка, которая делает сад ухоженным и защищённым одновременно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.