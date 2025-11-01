Откровения девочки: почему Алису Юнусову обижает, когда её называют дочкой Тимати

Дочь рэпера Тимати, 11-летняя Алиса Юнусова, поделилась своими амбициями, противопоставив себя ярлыку "дочка знаменитости".

Тимати уже давно не устраивает масштабных концертов и редко записывает новые треки. Сейчас он полностью сосредоточен на бизнесе, который приносит ему существенный доход.

Однако Алиса уверена, что рэпер должен продолжать творить и не бросать то, что начал еще в молодости, ведь он всё ещё в тренде.

"Я хочу, чтобы он вернулся и пел. Пусть пока не уступает место молодым, а вот когда станет стареньким, тогда и уступит — например, мне!" — рассказала девочка в недавнем интервью для Marie Claire.

Алиса уверена, что её отец актуален не только для тех, кто вырос на его музыке, но и для нового поколения. По мнению школьницы, рэпер выглядит стильно, поэтому менять этот образ, чтобы угодить зумерам, не нужно.

Не так давно Алиса дебютировала в сериале "Три сестры", где сыграла дочь героев Маруси Климовой и Павла Попова. Наследница Тимати уже задумывается о своей репутации и о том, как известное имя родителя может повлиять на её карьеру.

Юную артистку также огорчает обращение "дочь Тимати", ведь для любого творческого человека важно, чтобы публика знала его как личность. Алиса ставит амбициозные цели и хочет подвинуть папу с пьедестала.

"Раньше, когда меня называли просто "дочкой Тимати", было не очень приятно, не по себе. У меня есть имя — Алиса, и я не второстепенная личность. Меня это мотивирует стать лучше и, может быть, известнее папы", — рассказала Алиса.

По словам девочки, отец играет роль "плохого полицейского", а мама, модель Алёна Шишкова, всегда использует мягкие методы.

Ранее мама Тимати, блогер Симона Юнусова, поспорила с няней внучки из-за её слов о предназначении женщины.