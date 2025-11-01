Финальный аккорд: как проходит прощание с актёром Романом Поповым в Москве

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:44
Шоу-бизнес

В Москве провожают в последний путь звезду сериала "Полицейский с Рублёвки" Романа Попова.

Актёр Роман Попов
Фото: ВК-аккаунт Романа Попова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Роман Попов

Траурная церемония проходит в Центральной клинической больнице № 1, которая находится в ведении Управления делами Президента РФ.

Предварительно, прощание будет длиться с 11:00 до 13:00. После этого состоится обряд отпевания, на котором смогут присутствовать только ближайшие родственники — семья попросила журналистов воздержаться от посещения. В 10:00 у главного входа в больницу был размещён первый венок. В 10:30 прибыла семья Романа — мама Светлана Эдуардовна, супруга Юлия, сын Фёдор, а также дочери Елизавета и Марта.

Попов стал широко известен благодаря роли Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки". Его персонаж — добродушный, немного наивный, но исключительно обаятельный следователь — завоевал симпатию зрителей и стал настоящим украшением проекта.

Несколько лет назад Попову был поставлен тяжелый диагноз — рак головного мозга. Он долго сражался с недугом, не теряя веры и оптимизма. В интервью близкие рассказывали, что даже в самые трудные моменты Роман старался поддерживать окружающих и продолжал шутить до самого конца.

11 октября состояние актёра ухудшилось, его срочно госпитализировали и провели несколько операций. 28 октября сердце знаменитости остановилось.

Ранее сообщалось, что супруга актёра выставила дом на продажу, чтобы рассчитаться с долгами.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
