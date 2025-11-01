Антирейтинг: кого Василиса Володина назвала самыми раздражающими звёздами российской эстрады

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:22
Шоу-бизнес

Астролог Василиса Володина назвала десятку самых раздражающих звёзд российского шоу-бизнеса.

SHAMAN
Фото: spravedlivo.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
SHAMAN

"Есть люди, которые бесят. Я провела опрос среди подписчиков и теперь знаю имена звёзд, которые раздражают население России сильнее всех. Самая триггерная персона будет в конце", — сказала экс-ведущая шоу "Давай поженимся".

Она назвала имена певицы Ларисы Долиной и телеведущего Дмитрия Диброва. Чуть сильнее на нервы аудитории действует певица Ольга Бузова, балерина Анастасия Волочкова и певица Алла Пугачёва вместе с супругом, юмористом Максимом Галкиным*. Ещё больше публику трясёт от журналистки Ксении Собчак. Обгоняет её глава Лиги Безопасного интернета Екатерина Мизулина, уступив мужчине с короной на голове, певцу Филиппу Киркорову.

"Есть абсолютный чемпион антирейтинга. Он далеко оставил позади всех. Это Ярослав Дронов, он же певец Шаман. Самая напрягающая фигура из российских знаменитостей", — объяснила эксперт по звёздам.

Ранее Василиса Володина назвала два самых везучих в 2026 году знака зодиака.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
