Смерть сына и болезнь: от чего умер знаменитый режиссёр Геральд Бежанов

Вдова режиссёра Геральда Бежанова рассказала о причине ухода кинодеятеля из жизни в возрасте 85 лет.

Бежанов — автор известных лирических комедий "Самая обаятельная и привлекательная" и "Где находится нофелет". Эти картины стали самыми популярными в его творческой биографии.

Всего же он снял около десяти фильмов. Нередко он совмещал несколько ролей: помимо режиссёрской работы занимался написанием сценариев и продюсированием. В ленте "Самая обаятельная и привлекательная" Бежанов также появился в эпизоде — он сыграл мужчину, который на улице спрашивал у главной героини Нади (актрисы Ирины Муравьевой) и её подруги Сусанны (актрисы Татьяны Васильевой) время.

15 марта режиссёр отметил юбилей. Значительная часть его самых успешных проектов была создана в тандеме со сценаристом Анатолием Эйрамджаном, который в 2003 году эмигрировал в США и спустя десять лет там скончался.

Как сообщила "КП" супруга Геральда Суреновича — Людмила Пустынская, он умер находясь в своей квартире. Причиной стала пневмония. В больницу ехать режиссёр отказался.

"В июле мы потеряли нашего единственного сына, которому было всего 45, — цитирует слова Пустынской "КП". — После этого всё покатилось в пропасть. Геральд слёг. Он почти не вставал с постели, из-за этого начались проблемы с лёгкими".

По словам Пустынской, дата и место прощальной церемонии пока еще не определены — этот вопрос обсуждается.