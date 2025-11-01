Успела сбежать: за что блогера Лизу Миллер объявят в международный розыск

Блогера Лизу Миллер объявят в международный розыск за отмывание миллионов.

Как стало известно, 36-летняя звезда Интернета не исполнила свои налоговые обязательства в России и провела финансовые махинации.

В отношении блогера, которая в настоящее время живёт в Дубае, было возбуждено уголовное дело.

"В 2020–2022 годах она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 130 миллионов рублей. Елизавета Батюта (настоящее имя блогера — прим. ред.) согласно информации следствия, находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Следователи московского СК в ближайшее время планируют предъявить ей обвинение заочно и объявить в международный розыск", — сообщает источник.

Есть вероятность, что Миллер, если ситуация усугубится, может столкнуться с судьбой других скандально известных блогеров Лерчек и Александры Митрошиной, которые в настоящее время находятся под домашним арестом в ожидании приговора за отмывание крупных сумм за границей. Лиза пока не прокомментировала свои юридические проблемы в России. Звезда социальных сетей продолжает наслаждаться жизнью, публикуя развлекательный контент.

