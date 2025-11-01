Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пыль и аллергены в вашем ковре — простой способ вернуть чистоту без усилий
Теневой рынок рухнет: красивые номера легализуют — что ждёт водителей
Европа скрывает место, где воздух чище, чем на Эвересте
Воздушные охотники из подворотен: крысы осваивают небо — природа создаёт новых хищников
Говядина тает во рту: секрет итальянской сочности раскрыт в винном маринаде
Не томат, а загадка с ароматом дыни: садоводы охотятся за семенами редкого гибрида, ставшего легендой
Красота в тишине: как уход превращается в терапию
Самый недооценённый овощ в мире: что за продукт превращает обычный обед в эликсир здоровья
Конвейер замер: машины ещё собирают, но сердце производства уже остановилось

Успела сбежать: за что блогера Лизу Миллер объявят в международный розыск

1:29
Шоу-бизнес

Блогера Лизу Миллер объявят в международный розыск за отмывание миллионов.

Блогер Лиза Миллер
Фото: ВК-аккаунт Лизы Миллер by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Лиза Миллер

Как стало известно, 36-летняя звезда Интернета не исполнила свои налоговые обязательства в России и провела финансовые махинации.

В отношении блогера, которая в настоящее время живёт в Дубае, было возбуждено уголовное дело.

"В 2020–2022 годах она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 130 миллионов рублей. Елизавета Батюта (настоящее имя блогера — прим. ред.) согласно информации следствия, находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Следователи московского СК в ближайшее время планируют предъявить ей обвинение заочно и объявить в международный розыск", — сообщает источник.

Есть вероятность, что Миллер, если ситуация усугубится, может столкнуться с судьбой других скандально известных блогеров Лерчек и Александры Митрошиной, которые в настоящее время находятся под домашним арестом в ожидании приговора за отмывание крупных сумм за границей. Лиза пока не прокомментировала свои юридические проблемы в России. Звезда социальных сетей продолжает наслаждаться жизнью, публикуя развлекательный контент. 

Ранее сообщалось, что интернет-коуч и блогер Аяз Шабутдинов приговорён к семи годам колонии

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Недвижимость
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Хурма поспела — рынок не дозрел: Россия охладела к азербайджанскому урожаю
Экономика и бизнес
Хурма поспела — рынок не дозрел: Россия охладела к азербайджанскому урожаю
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Экономика и бизнес
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Популярное
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее

Миф о кровожадной чупакабре живёт уже три десятилетия. Учёные утверждают: за образом чудовища стоит не мистика, а болезнь и эволюция.

Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
F-35 в полной боевой готовности: Польша на пороге прямого столкновения
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Тайный замысел Трампа: раскроет ли Пентагон новое супероружие. Интрига нарастает Любовь Степушова Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Последние материалы
Пыль и аллергены в вашем ковре — простой способ вернуть чистоту без усилий
Теневой рынок рухнет: красивые номера легализуют — что ждёт водителей
Европа скрывает место, где воздух чище, чем на Эвересте
Воздушные охотники из подворотен: крысы осваивают небо — природа создаёт новых хищников
Говядина тает во рту: секрет итальянской сочности раскрыт в винном маринаде
Не томат, а загадка с ароматом дыни: садоводы охотятся за семенами редкого гибрида, ставшего легендой
Красота в тишине: как уход превращается в терапию
Самый недооценённый овощ в мире: что за продукт превращает обычный обед в эликсир здоровья
Успела сбежать: за что блогера Лизу Миллер объявят в международный розыск
Конвейер замер: машины ещё собирают, но сердце производства уже остановилось
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.